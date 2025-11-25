MEDICINA
L’IRB troba relació entre la salut oral i la cerebral
Un estudi de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha identificat per primera vegada proteïnes d’origen bacterià en el teixit cerebral humà. Una troballa que permetrà determinar més endavant com la salut oral pot influir en la salut cerebral, així com desenvolupar nous mètodes de diagnòstic i prevenció de malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer. “Les proteïnes bacterianes circulen encapsulades en vesícules extracel·lulars de la sang i arriben al teixit cerebral, mostrant un possible mecanisme biològic de connexió entre la boca i el cervell”, va explicar Aida Serra, una de les responsables del grup que ha fet aquest descobriment, +Pec Proteomics. L’estudi, publicat en una revista científica, proposa utilitzar aquestes vesícules extracel·lulars per a possibles aplicacions en medicina de precisió i tractaments terapèutics.