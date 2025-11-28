Canvi important per viatjar a Londres a partir del febrer: es necessitarà un permís previ
Els espanyols sense visat o residència legal al Regne Unit hauran de tramitar una Autorització Electrònica de Viatge almenys tres dies abans del desplaçament
A partir del 25 de febrer del 2026, tots els ciutadans espanyols que no disposin de visat o residència legal al Regne Unit necessitaran obtenir una Autorització Electrònica de Viatge (ETA) per poder desplaçar-se al territori britànic. Aquest requisit, que ja va entrar parcialment en vigor el 2 d’abril d’aquest 2025, s’aplicarà de forma més estricta el proper any, quan les aerolínies deixaran de permetre l’embarcament als qui només presentin la sol·licitud del document.
El nou sistema de control migratori britànic exigeix que els viatgers comptin amb una resolució favorable de l’ETA abans d’iniciar el seu viatge. Aquesta autorització serà imprescindible per a espanyols no residents que es desplacin per turisme, negocis o visites familiars. També se sol·licitarà als qui facin trànsit pel Regne Unit i hagin de passar per un control fronterer, encara que no és vàlida per treballar o estudiar.
Les autoritats recomanen realitzar el tràmit a través de l’aplicació oficial del govern britànic per evitar estafes o sobrecostos innecessaris. Alguns proveïdors no oficials ofereixen el mateix servei a preus molt més elevats, i s’han detectat casos de frau. És aconsellable sol·licitar l’autorització amb almenys tres dies hàbils d’antelació al viatge, encara que generalment la resposta s’obté en qüestió de minuts.
Recomanacions per a persones amb doble nacionalitat
El Govern del Regne Unit ha emès una advertència especial per als ciutadans amb doble nacionalitat britànica i espanyola. Els recomana viatjar amb un passaport britànic vàlid per evitar problemes en l’embarcament a partir del febrer del 2026, quan les noves normes entrin plenament en vigor.
Requisits per a residents al Regne Unit
Per la seua part, els qui ja disposin de residència legal al Regne Unit han de crear i mantenir actualitzat un compte electrònic UKVI a la plataforma eVisas oficial. És fonamental que totes les dades personals, inclosa la informació del passaport, estiguin correctament registrades i actualitzades en el sistema per evitar complicacions en futurs desplaçaments.