ENOLOGIA
Concurs de Costers del Segre
La DO celebra el 4 de desembre la quarta edició del certamen, amb 26 cellers i 140 vins participants. Nova categoria i més tastadors al jurat
El Concurs de Vins de la Denominació d’Origen Costers del Segre amplia el jurat de tastadors, que passarà de vint a trenta, en la quarta edició del certamen i crea una nova categoria per als Vins Negres de Guarda, que engloba els anys 2021 i anteriors. Així ho va explicar ahir el president de la DO, Isidre Ribalta, durant la presentació de l’esdeveniment a la diputació de Lleida. Va estar acompanyat per Jordi Verdú, vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, que va destacar “la capacitat de promoció del territori que tenen els vins de la denominació lleidatana i l’esforç que es fa des de la campanya Gust de Lleida per promocionar-los”. En la mateixa línia, Ribalta va remarcar que aquests premis “promocionen i potencien els vins de qualitat, fomentant el coneixement, la difusió i un consum responsable”.
Hi participaran 26 cellers i 140 vins (72 vins negres, 52 de blancs, 9 de rosats i 7 d’escumosos). L’entrega dels premis tindrà lloc el dijous 4 de desembre a les 18.30 hores a la Sala de la Canonja de la Seu Vella i el certamen compta amb la coordinació tècnica dels Premis Vinari i el suport econòmic del Patronat. Per a Ribalta, que aquest serà el seu primer certamen com a president de la DO, el concurs està “plenament consolidat” i mostra el “compromís amb la qualitat, l’excel·lència i el futur del sector vitivinícola”. Mentrestant, Verdú va defensar que el vi, amb un consum responsable, ha de formar part de la dieta mediterrània.
Premis a diverses categories i als valors de sostenibilitat
� El concurs premiarà el primer, segon i tercer classificats en les categories de Blancs Joves i de Criança, Rosats, Vins Negres Joves i de Criança, Vins Negres de Guarda i Escumosos. També es distingirà el millor monovarietal de macabeu, i la referència amb una puntuació més alta de totes les categories com Millor Vi DO Costers del Segre. Així mateix, es reconeixerà una persona o entitat que hagi destacat pels seus valors de sostenibilitat i respecte mediambiental. Entre els sommeliers hi haurà Toni Albiol, Jordi Martínez i Gregori Albareda.