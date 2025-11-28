INICIATIVES
Conquerir el cim amb reuma
Disset pacients pujaran un 3.000 a Aigüestortes
La Societat Catalana de Reumatologia i la Lliga Reumatològica Catalana han impulsat el projecte de visibilització Reuma3000, amb el qual 17 participants es prepararan durant set mesos per ascendir a la Punta Alta de Comalesbienes (3.014 metres) al Parc Nacional d’Aigüestortes el 29 de maig vinent. El projecte, presentat ahir a Barcelona, busca demostrar que conviure amb una malaltia reumàtica “no significa renunciar als reptes vitals”. L’alpinista lleidatana i directora tècnica del projecte, Araceli Segarra, va destacar que cada pacient afronta la seua “muntanya personal” i que l’objectiu és ajudar-los a caminar amb confiança, deixant enrere etiquetes i limitacions autoimposades.