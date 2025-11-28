ENTITATS
Entrega de premis de l’Associació contra el Càncer
L’Associació contra el Càncer a Lleida va entregar ahir els premis de la Càtedra AECC-Universitat de Lleida, Comunicar és Humanizar, amb l’objectiu de fomentar projectes d’investigació que posin en relleu la importància de la comunicació en l’atenció oncològica, tant en l’àmbit assistencial com en l’educatiu i social. Els treballs guardonats van ser els d’Alba Torné i Sandra Miralles. Així mateix, durant l’acte, celebrat a Abacus i conduït per Mariví Chacón, es van presentar els premis de l’edició 2025-2026. També es van entregar els guardons del Concurs de Relats de Cures Pal·liatives. El primer premi va ser per a Patricia Gheti, el segon per a Isabel Rodellar i el tercer per a Eva Caselles.