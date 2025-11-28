SOLIDARITAT
Salut amb col·laboració lleidatana
La infermera Laia Ribelles i la cirurgiana pediàtrica Rocío Gutiérrez, en una missió de cooperació a Sierra Leone. En 7 dies, l’equip va operar 180 pacients de la mà de Cirurgians en Acció
Viatjar fins a Sierra Leone per operar 180 pacients en tan sols set dies. Aquesta és la fita aconseguida per un equip d’onze sanitaris, entre els quals dos lleidatanes, a través de l’ONG espanyola Cirurgians en Acció. Laia Ribelles, infermera i adjunta a direcció del CAP Primer de Maig de Lleida, i la doctora Rocío Gutiérrez, cirurgiana pediàtrica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, han participat aquest mes en aquesta campanya quirúrgica que va atendre pacients locals, així com altres d’arribats de Libèria i Guinea. “Durant una setmana vam treballar en un hospital de campanya de Freetown, repartits en tres quiròfans, des de les 9 del matí fins a la nit”, explica Ribelles a SEGRE. “El primer dia hi havia moltes persones de totes les edats esperant a ser ateses, algunes fins i tot havien passat la nit allà perquè les poguéssim valorar”, afegeix. L’equip, format per quatre cirurgians generals, dos cirurgians pediàtrics, dos anestesistes i tres infermeres, va intervenir principalment hèrnies umbilicals, inguinals, epigàstriques (situades sobre el melic), fibromes i lipomes, i va treballar estretament amb el personal sanitari local. “Eren operacions que no presentaven gaires complicacions i que no necessitaven cures postquirúrgiques”, afirma la infermera.
“Em va marcar especialment el cas d’un nen de 10 anys que, en principi, presentava una ferida al braç”, recorda Ribelles. “va resultar ser un sarcoma, i encara que no teníem els recursos per assumir-ho, li vam fer una biòpsia i anatomia patològica, i li vam donar material per curar-se malgrat que el pronòstic no era positiu”, lamenta. Va ser “una experiència transformadora a nivell humà i professional. La necessitat és enorme i cada intervenció suposa un impacte real en la vida d’una persona i la seua família”, valora la doctora Gutiérrez.
L’equip va transportar des d’Espanya gairebé tot el material requerit per a les intervencions i les professionals destaquen que van treballar en condicions amb “poca esterilitat i salubritat”. “T’adones que la cooperació és necessària”, diu Ribelles, que ja va participar en un voluntariat d’educació sanitària en un consultori sahrauí amb Sàhara Ponent.
De fet, el gener passat, 25 sanitaris lleidatans es van sumar a la tercera expedició organitzada per Lleida pels Refugiats en campaments sahrauís d’Algèria per atendre la població, facilitar material mèdic i recursos que en millorin l’assistència.