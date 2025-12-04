Aquests són els números més repetits a la Grossa del Sorteig de Nadal des de 1812
El número 85 ha sigut una terminació que s'ha arribat a repetir fins a 8 vegades al primer premi
El proper 22 de desembre de 2025, com cada any, milions de catalans i espanyols estaran pendents dels bombos del Teatro Real amb l'esperança que la Grossa de la Loteria de Nadal recaigui en el seu número. Aquest ritual, que forma part inseparable de les tradicions nadalenques, porta més de dos segles generant debats sobre si realment existeixen números més afortunats que d'altres o si tot respon únicament a l'atzar. Les dades històriques mostren alguns patrons que alimenten tant supersticions com anàlisis matemàtiques més rigoroses.
Al llarg dels 213 anys d'història del Sorteig Extraordinari, iniciat el 1812, alguns números han mostrat una recurrència notable. La terminació que més vegades ha resultat premiada amb la Grossa de la Loteria de Nadal és el número 5, que ha estat agraciat en un total de 32 ocasions al llarg de la història. El segueixen de prop el 4 i el 6, ambdós amb 27 aparicions cadascun. Com a curiositat destacable, el primer premi mai ha acabat en 25, una dada que crida l'atenció entre els aficionats a les estadístiques del sorteig. En canvi, el dígit amb menys sort ha estat l'1, seguit del 2 i del 9, que rarament han estat les terminacions del número guanyador.
Les terminacions de dues xifres amb més fortuna
Si analitzem les terminacions de dues xifres, destaca el 85 com la més afortunada, havent aparegut set vegades com a Grossa (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 i 2005). La segueix el 57, que ha estat premiat en sis ocasions diferents (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 i 1932). Amb cinc aparicions cadascuna trobem les terminacions 64, 65, 75, 97 i 90, aquesta última essent una de les més recents en obtenir el primer premi (2022).
Per contra, existeixen quinze terminacions de dues xifres que mai han estat premiades amb la Grossa: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i 82. Aquesta llista de números "maleïts" es manté invariable des de fa anys, tot i que estadísticament tenen les mateixes possibilitats de sortir que qualsevol altre número.
Tot i que molts poden mirar de trobar la millor combinació per guanyar la loteria, la comunitat científica és taxativa: cada combinació de cinc xifres té exactament les mateixes probabilitats de resultar premiada, un 0,001% (1 entre 100.000).
Premiats a la loteria des del 1812
|Any
|Número premiat
|Any
|Número premiat
|Any
|Número premiat
|1812
|3.604
|1912
|10.644
|2012
|76.058
|1813
|8.553
|1913
|18.073
|2013
|62.246
|1814
|23.892
|1914
|50.047
|2014
|13.437
|1815
|33.466
|1915
|48.685
|2015
|79.140
|1816
|34.503
|1916
|19.158
|2016
|66.513
|1817
|32.026
|1917
|2.091
|2017
|71.198
|1818
|8.705
|1918
|5.605
|2018
|3.347
|1819
|15.389
|1919
|53.452
|2019
|26.590
|1820
|2.457
|1920
|9.053
|2020
|72.897
|1821
|8.364
|1921
|28.876
|2021
|86.148
|1822
|9.311
|1922
|46.460
|2022
|5.490
|1823
|1.879
|1923
|18.398
|2023
|88.008
|1824
|2.124
|1924
|15.770
|2024
|72.480
|1825
|9.275
|1925
|11.519
|1826
|14.544
|1926
|17.229
|1827
|6.835
|1927
|10.123
|1828
|523
|1928
|6.692
|1829
|2.127
|1929
|53.453
|1830
|2.652
|1930
|24.630
|1831
|1.490
|1931
|24.717
|1832
|8.318
|1932
|29.757
|1833
|7.589
|1933
|7.139
|1834
|9.703
|1934
|2.686
|1835
|7.175
|1935
|25.888
|1836
|7.102
|1936
|5.287
|1837
|3.616
|1937
|1.165
|1838
|6.094
|1938
|22.655
|1839
|1.833
|1939
|13.093
|1840
|1.660
|1940
|43.944
|1841
|6.585
|1941
|58.856
|1842
|5.228
|1942
|9.029
|1843
|9.975
|1943
|34.545
|1844
|7.312
|1944
|33.037
|1845
|13.046
|1945
|42.587
|1846
|4.457
|1946
|45.590
|1847
|13.656
|1947
|35.920
|1848
|1.474
|1948
|26.664
|1849
|12.724
|1949
|55.666
|1850
|12.223
|1950
|45.749
|1851
|12.105
|1951
|2.704
|1852
|11.528
|1952
|25.766
|1853
|16.673
|1953
|3.270
|1854
|14.938
|1954
|53.584
|1855
|15.406
|1955
|50.580
|1856
|13.094
|1956
|15.640
|1857
|2.147
|1957
|53.414
|1858
|12.085
|1958
|33.704
|1859
|18.400
|1959
|36.600
|1860
|20.563
|1960
|2.365
|1861
|23.033
|1961
|24.964
|1862
|4.036
|1962
|675
|1863
|3.224
|1963
|19.936
|1864
|18.968
|1964
|20.426
|1865
|1.603
|1965
|49.873
|1866
|615
|1966
|48.677
|1867
|14.985
|1967
|43.758
|1868
|4.385
|1968
|57.150
|1869
|18.875
|1969
|59.536
|1870
|9.914
|1970
|19.381
|1871
|9.457
|1971
|23.238
|1872
|16.374
|1972
|42.435
|1873
|10.014
|1973
|34.739
|1874
|9.452
|1974
|12.176
|1875
|7.932
|1975
|47.107
|1876
|21.690
|1976
|49.764
|1877
|12.797
|1977
|34.571
|1878
|6.157
|1978
|15.640
|1879
|25.018
|1979
|40.286
|1880
|35.999
|1980
|60.076
|1881
|17.057
|1981
|23.786
|1882
|6.679
|1982
|21.515
|1883
|38.608
|1983
|53.288
|1884
|14.292
|1984
|50.076
|1885
|45.488
|1985
|63.369
|1886
|6.695
|1986
|3.772
|1887
|24.566
|1987
|20.064
|1888
|4.211
|1988
|21.583
|1889
|45.400
|1989
|61.714
|1890
|15.020
|1990
|32.522
|1891
|33.558
|1991
|47.996
|1892
|40.297
|1992
|31.466
|1893
|31.892
|1993
|47.884
|1894
|8.653
|1994
|49.595
|1895
|25.444
|1995
|45.495
|1896
|8.669
|1996
|56.169
|1897
|13.515
|1997
|43.728
|1898
|52.761
|1998
|21.856
|1899
|12.515
|1999
|65.379
|1900
|26.285
|2000
|49.740
|1901
|30.565
|2001
|18.795
|1902
|28.038
|2002
|8.103
|1903
|20.297
|2003
|42.473
|1904
|15.162
|2004
|54.600
|1905
|32.865
|2005
|20.085
|1906
|34.746
|2006
|20.297
|1907
|2.048
|2007
|6.381
|1908
|35.819
|2008
|32.365
|1909
|24.056
|2009
|78.294
|1910
|22.101
|2010
|79.250
|1911
|3.884
|2011
|58.268