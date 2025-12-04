ENTITATS
Creu Roja reconeix els seus voluntaris més destacats
L’Espai Orfeó va acollir ahir la commemoració del Dia Internacional del Voluntariat organitzada per l’Assemblea Local de Lleida de Creu Roja. A l’acte van acudir mig centenar de voluntaris i Dolors Curià, presidenta de l’entitat, va entregar els diplomes d’aquest any a les persones que més han destacat per la seua implicació i dedicació en diferents categories.
A més, la jove cantant lleidatana Stel, nom artístic de Paula Murillo, dels Bucs d’Assaig El Mercat, va oferir una actuació musical durant l’acte. Stel va interpretar tant creacions pròpies com versions de cançons conegudes. La vetllada havia d’acabar amb un refrigeri per a tots els assistents.
El Dia Mundial del Voluntariat es commemora oficialment demà i, dimarts passat, l’Espai Orfeó ja va acollir l’acte de la Federació Catalana de Voluntariat Social.