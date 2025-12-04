ENTITATS
Demanen més finançament per als Centres Especials de Treball
El PP presentarà iniciatives per garantir-los estabilitat econòmica
El cap de l’oposició de la Paeria, Xavi Palau, va visitar ahir l’Associació La Torxa per conèixer de prop la situació “crítica” que viuen els Centres Especials de Treball (CET) “a causa dels impagaments i la falta d’actuació de finançament per part de la Generalitat”. Durant la trobada, els responsables de l’entitat van alertar que el Govern no ha abonat en tot el 2025 la subvenció per a aquests centres per pagar les nòmines a les persones amb discapacitat i els professionals de suport que treballen i que cal unir-se per reclamar un canvi de rumb “urgent”.
Palau va expressar el seu total suport a les entitats i va anunciar que el PP de Lleida presentarà iniciatives perquè la Paeria i el Govern garanteixin l’estabilitat econòmica en els CET. “És inadmissible que entitats que fan un treball social imprescindible hagin de recórrer a crèdits per abonar nòmines perquè la Generalitat incompleixi les seues obligacions. Les persones amb discapacitat i els professionals que les acompanyen mereixen seguretat, respecte i finançament estable”, va assenyalar.
Així mateix, va destacar que el compromís amb els CET “no pot ser retòric sinó que ha de ser pressupostari i efectiu”. A les comarques lleidatanes, dotze de les divuit entitats sòcies d’Allem (associació d’entitats socials que acompanyen persones amb discapacitat intel·lectual, problemes de salut mental o altres situacions de vulnerabilitat) tenen un Centre Especial de Treball d’Iniciativa Social. En aquests centres treballen 1.385 persones, de les quals 970 tenen alguna discapacitat.
Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya i de la qual forma part Allem, denuncia que la decisió del departament d’Empresa i Treball de reduir més de 5 milions d’euros destinats al personal de suport en els CET “és un atac directe a la salut, el benestar i la qualitat de vida” de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Per la seua part, fonts del departament de Treball van assegurar que ja ha destinat 133 milions als CET i que aquesta xifra s’incrementarà quan es publiqui la convocatòria de subvencions del programa per al suport a l’ocupació de persones amb discapacitat en CET. A més, defensa que no s’ha retallat el pressupost a personal de suport i que no hi ha cap deute amb els CET.
Dincat denuncia un deute del Govern de 153 milions
� Dincat ha iniciat una recollida de firmes a través de la plataforma Change.org contra el que qualifica d’“acte de maltractament institucional inadmissible”. Assegura que el Govern encara no ha pagat “ni un sol euro” del finançament del 2025, obligant les entitats a avançar i endeutar-se en 153 milions d’euros i amb un cost en interessos de més de 3 milions tan sols per pagar salaris.