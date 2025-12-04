DRETS
“La inclusió no es retalla”
Mollerussa reclama més places i finançament per als centres especials de treball. Alba tanca a Tàrrega el seu 50 aniversari amb un concert de l’OJC
La plaça Major de Mollerussa va acollir ahir la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat en un acte organitzat per la Llar Terres de Ponent, l’Escola Siloé, l’Associació Salut Mental Pla d’Urgell, Aspid i Acudam, que va combinar un to festiu i reivindicatiu amb la lectura d’un manifest i la creació d’una gran cadena de paper de colors amb desitjos i demandes. En el manifest es reclama el dret a l’autonomia i a l’ocupació, denunciant que només 1 de cada 10 persones amb discapacitat intel·lectual té feina i que més de 3.800 no poden accedir a centres residencials per falta de places, així com la situació límit dels centres especials de treball, infrafinançats i en risc.
Per la seua part, a Tàrrega, l’Associació Alba va tancar el seu 50 aniversari amb un concert especial a càrrec de l’Orquesta Julià Carbonell de les Terres de Lleida sota el títol Quan surt l’Alba en què van participar usuaris de l’entitat, es van projectar les seues obres d’art i es van exhibir imatges antigues processades amb IA acompanyades de frases reivindicatives.
Així mateix, els usuaris d’Alba van llegir el manifest lamentant les retallades pressupostàries del govern que, segons l’entitat, acumula un deute de 153 milions als centres especials de treball. Van afegir que “la inclusió no es retalla”. Maite Trepat, directora d’Alba, va descriure l’acte com “una explosió d’emocions, no només pel concert, sinó per la defensa dels drets i les reivindicacions contra les retallades”.