El consell de l’OCU sobre els plans de pensions abans de la jubilació
L’organització de consumidors aconsella traspassar estalvis a productes de baix risc, especialment per als qui estan a prop de jubilar-se i tenen inversions en renda variable
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha emès aquest divendres una important recomanació dirigida als titulars de plans de pensions que es troben a pocs anys de la seua jubilació. El consell principal és que valorin el traspàs del seu estalvi acumulat a productes financers de baix risc, particularment si els seus fons són actualment invertits en renda variable o en renda fixa a llarg termini.
L’advertència de l’OCU es produeix en un context de creixent inestabilitat als mercats financers, on hi ha un risc considerable de patir pèrdues que podrien ser difícils de recuperar quan arribi el moment de rescatar el capital invertit. Un dels aspectes més destacables que assenyala l’organització és que els traspassos entre diferents plans de pensions són operacions que no comporten cap cost i resulten fiscalment neutres, la qual cosa permet als inversors ajustar el seu perfil de risc de manera gradual així que s’atansa el moment del cobrament.
Davant de la situació actual, l’OCU ha destacat que entre les opcions més segures a curt termini es troben els traspassos a plans de pensions monetaris o garantits, així com els plans de previsió assegurats (PPA). Per il·lustrar millor aquestes alternatives, l’organització ha proporcionat alguns exemples concrets de rendiments esperats.
Opcions d’inversió recomanades
Segons els càlculs de l’OCU, amb el deute espanyol a un any situat aproximadament en el 2%, la rendibilitat esperada dels millors productes d’aquest tipus podria rondar l’1,5% en els propers dotze mesos. Quant als plans de pensions garantits, aquests ofereixen una rendibilitat prefixada sempre que es mantinguin fins el seu venciment, que habitualment oscil·la entre cinc i sis anys. No obstant, l’organització adverteix que l’oferta d’aquests productes és limitada i la seua comercialització sol estar delimitada temporalment, amb emissions recents que no han superat el 2% anual de rendibilitat.
Respecte als plans de previsió assegurats (PPA), que encara que no són tècnicament plans de pensions comparteixen el seu mateix règim fiscal i garanteixen un interès revisable, l’OCU assenyala que actualment existeixen ofertes amb rendiments trimestrals que assoleixen el 2,3% anual, davant l’1,6% que podria oferir un pla monetari. Aquesta diferència, encara que pugui semblar petita en termes percentuals, podria traduir-se en milers d’euros addicionals al moment del rescat, sense necessitat d’assumir més riscos.
Estratègia recomanada segons l’horitzó temporal
L’OCU ha volgut subratllar que l’estratègia de reducció del risc s’hauria d’aplicar exclusivament al capital que es preveu rescatar a curt termini. Al contrari, l’estalvi destinat a un horitzó temporal més ampli pot continuar invertit en productes amb més potencial de creixement, encara que comportin més risc. A més, l’organització recorda que no existeix cap obligació legal de rescatar el pla de pensions just en el moment de la jubilació, i que fer-ho podria no ser l’opció més recomanable des del punt de vista fiscal.
En definitiva, les recomanacions finals de l’OCU se centren en tres aspectes fonamentals: blindar l’estalvi destinat al curt termini mitjançant instruments de baix risc, mantenir certa exposició als mercats borsaris únicament en la part del patrimoni que no es necessitarà fins el llarg termini, i aprofitar els avantatges que ofereixen els traspassos entre plans, que són gratuïts i no tenen impacte en la fiscalitat del producte.