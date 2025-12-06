Està la IA deixant la gent sense feina? Les empreses espanyoles responen amb dades
Un 89,66% de les empreses espanyoles assegura que la implantació de la Intel·ligència Artificial (IA) no ha tingut un impacte significatiu ni en la contractació ni en els acomiadaments, segons una enquesta realitzada per Grup Adecco i Infoempleo a companyies del sector productiu. Només un 3,45% afirma haver reduït la incorporació de personal per l’arribada d’aquestes tecnologies, mentre que un 6,90% indica que la IA ha impulsat la contractació de nous especialistes.
Malgrat aquest baix impacte en l’ocupació, la transformació digital continua sent un repte. El 67,19% de les empreses reconeixen que no estan preparades per afrontar el canvi que suposa la IA, mentre que prop d’un 33% considera que sí que compta amb els recursos i capacitats necessàries.
En paral·lel, els departaments de recursos humans mostren un ritme d’adopció creixent. El 42,19% dels professionals de RRHH assenyala que les seues organitzacions estan integrant progressivament sistemes d’IA als seus processos interns, i un 28% preveu fer-ho a curt termini. La proporció d’empreses que no contemplen implantar aquestes tecnologies ha caigut notablement: del 44,1% el 2024 al 26,56% actual.
Para Teresa Tomás, consellera delegada d’Infoempleo, la prioritat és clara: “Les empreses estan implementant de forma urgent l’alfabetització de la IA en els seus processos interns, a fi de guanyar eficiència i competitivitat.” A més, destaca que els treballadors que encara no reben formació específica “la reclamen per poder desenvolupar les seues tasques de forma més productiva i adquirir competències com més aviat millor en aquestes tecnologies”.
L’informe reflecteix així una conclusió unànime: encara que la IA no està transformant de forma radical les plantilles, sí està modificant la forma en què les empreses i els seus treballadors es preparen per al futur. Està la IA deixant la gent sense feina? Les empreses espanyoles responen amb dades sorprenents