MÚSICA
El ‘Messies’ de Händel sona al carrer
Més de cent cantaires assagen davant del públic a la plaça Ricard Viñes de Lleida fragments del popular oratori sacre. Col·laboració amb La Marató, abans de l’estrena el dia 20 a l’Auditori
Unes dos-centes persones van gaudir ahir al migdia a la plaça Ricard Viñes de Lleida d’un singular d’espectacle musical. L’associació Messies Participatiu va oferir davant del públic un dels últims assajos de cara a la interpretació del Messies de Händel, el proper 20 desembre a l’Auditori Enric Granados. Més d’un centenar de cantaires van participar en aquesta activitat, que va suscitar l’atenció del nombrós públic que passejava a aquella hora per aquest punt neuràlgic de la Zona Alta. Messies Participatiu és una nova proposta cultural que pretén atansar a Lleida la música del famós oratori sacre de Händel. Va arribar a l’Auditori el desembre de l’any passat amb un gran èxit tant de públic com de cantaires de Ponent inscrits. L’objectiu és consolidar aquest concert com una de les cites obligades del panorama musical de Lleida en aquestes dates nadalenques. L’associació es va felicitar llavors per l’èxit de participació, uns 120 cantaires, i també de públic, amb totes les entrades esgotades a l’Auditori. Per això, l’entitat ha volgut donar continuïtat a aquest projecte a Ponent, com ho fa des del 2018 a Barcelona i, des del 2019, a Girona.
Els cantaires lleidatans, sota la direcció de Xavier Pastrana, van celebrar des de primera hora d’ahir a l’Orfeó Lleidatà un dels últims assajos previs a l’estrena, abans de traslladar-se al migdia a la plaça Ricard Viñes, on van oferir fragments de l’oratori i cançons nadalenques, acompanyats al piano per Bernat Bonjorn. També van convidar el públic assistent a oferir una aportació per a La Marató de TV3, que estarà dedicada aquest any a la investigació contra el càncer. En l’espectacle a l’Auditori comptaran amb l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí, la coral O Vos Omnes, especialitzada en música antiga, i Marta Mathéu (soprano), Mercè Bruguera (contralt), Ferran Mitjans (tenor) i Elías Arranz (baríton).
Entitat amb 120 socis a Lleida
L’associació Messies Participatiu és una entitat cultural nascuda el 2018 a Barcelona, que organitza activitats i esdeveniments musicals. La més important és aquest concert anual participatiu a Barcelona, Girona i, des de l’any passat, a Lleida. L’entitat compta amb prop de 1.200 socis a tot Catalunya, dels quals uns 120 a Lleida.