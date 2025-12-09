TRADICIONS
Lleida, capital pessebrista de Catalunya
La XX Biennal d’aquest art tradicional sacre, per primera vegada a la capital del Segrià, exhibeix una quarantena de diorames i pessebres. A la sala d’exposicions de la Paeria fins a l’11 de gener
La sala d’exposicions municipal de la Paeria, a l’avinguda Blondel, va acollir ahir la inauguració de la XX Biennal del Pessebre Català, un certamen impulsat per la Federació Catalana de Pessebristes i que se celebra per primera vegada a Lleida. La mostra, que es podrà visitar fins a l’11 de gener (cada dia tret del 25 de desembre i l’1 de gener), exhibeix 39 diorames, 9 fragments de pessebres i un pessebre tradicional, cedits per 23 associacions de pessebristes de tot Catalunya i també de Fraga. Les obres permeten descobrir i gaudir de l’art del pessebrisme català, posant en relleu el seu valor artístic, tècnic i narratiu, amb la voluntat de perservar i difondre aquesta tradició religiosa.
En l’acte inaugural, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va agrair la confiança de la Federació de Pessebristes perquè l’exposició tingui lloc a la ciutat i a l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes per ser “garants que aquestes tradicions sobrevisquin”. “És la vostra responsabilitat i la de tots que la tradició de muntar pessebres perduri”, va expressar, i va concloure: “Som com som perquè parlem com parlem, perquè pensem com pensem i perquè tenim aquestes tradicions, que hem de protegir.”
Per la seua part, el president de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, Jordi Curcó, va agrair també a tots els que han fet possible que “Lleida es converteixi aquest Nadal a la capital del pessebrisme català”.
Així mateix, el president de la Federació Catalana de Pessebristes, Ramon Albornà, va destacar la tasca de l’Agrupació Ilerdenca i de la Paeria per “visibilitzar el pessebrisme” a Ponent i va explicar que la biennal “és un aparador del pessebrisme català, una oportunitat única de veure pessebres de diferents llocs de tot el país i també d’estils diversos”.
Finalment, la delegada del departament de Cultura a Lleida, Montse Parra, va remarcar la importància de mantenir les tradicions, “que ens identifiquen com a poble, com a nació” i els valors que transmet el pessebre de “convivència, respecte i generositat”.
La XX Biennal del Pessebre Català forma part del Cicle de Nadal 2025, que impulsa l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes i que va arrancar diumenge amb la tradicional col·locació del pessebre a la Seu Vella.