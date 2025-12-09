SEGRE

Mequinensa i Alpicat uneixen les seues veus en un concert coral conjunt

Mequinensa i Alpicat uneixen les seues veus en un concert coral conjunt - AJUNTAMENT DE MEQUINENSA

Mequinensa i Alpicat uneixen les seues veus en un concert coral conjunt - AJUNTAMENT DE MEQUINENSA

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Cor de Mequinensa i la Coral Sant Bartomeu d’Alpicat van protagonitzar dissabte una actuació conjunta a l’església de l’Assumpció de la localitat del Baix Cinca, després de l’encesa dels llums nadalencs en carrers i places d’aquesta població. Les dos formacions van oferir per separat vuit nadales, en català i castellà, i van tancar el concert unides per interpretar cinc cançons més i el bis Mi burrito sabanero, amb la col·laboració del públic.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking