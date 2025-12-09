Mequinensa i Alpicat uneixen les seues veus en un concert coral conjunt
El Cor de Mequinensa i la Coral Sant Bartomeu d’Alpicat van protagonitzar dissabte una actuació conjunta a l’església de l’Assumpció de la localitat del Baix Cinca, després de l’encesa dels llums nadalencs en carrers i places d’aquesta població. Les dos formacions van oferir per separat vuit nadales, en català i castellà, i van tancar el concert unides per interpretar cinc cançons més i el bis Mi burrito sabanero, amb la col·laboració del públic.