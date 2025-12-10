AUDIÈNCIES
El diari SEGRE revalida el seu lideratge a Lleida el 3r trimestre del 2025 sumant 2.000 lectors
Segons l'EGM, el diari líder de Ponent arriba als 60.000 lectors, una xifra que no assolia des del 2020
El diari SEGRE arriba als 60.000 lectors diaris a tot Espanya, segons l'Estudi General de Mitjans (EGM). La xifra, del tercer trimestre del 2025 (de febrer a novembre del 2025), és la millor dada del diari des del 2020, quan es va arribar als 67.000 lectors. En total, el diari ha crescut 2.000 lectors respecte a l'anterior onada d'EGM i un total de 13.000 comparat amb l'any anterior. A Catalunya SEGRE acumula 58.000 lectors i a la província de Lleida en té 56.000.
D'aquesta manera, el diari es manté líder indiscutible a la província de Lleida. El segueixen, segons EGM, La Vanguardia, amb 11.000 lectors (al qual SEGRE gairebé quadruplica), El Periódico, amb 8.000, El País, amb 6.000, ARA que en té 3.000 i El Punt Avui i Regió 7, amb 1.000 cadascun.
Al conjunt de Catalunya, SEGRE és el 6è diari amb més lectors, per darrere de diaris generalistes de tot l'Estat i de Catalunya, com La Vanguardia, que lidera el rànquing.