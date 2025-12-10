Els números de Loteria de Nadal que s'esgoten sempre abans del sorteig: per què tenen tanta demanda?
Descobreix quins dècims són els més buscats i per què desapareixen ràpidament de les administracions a mesura que s'apropa el 22 de desembre
La Loteria de Nadal representa un dels moments més esperats de l'any per a molts catalans i espanyols, que somien amb aconseguir algun dels premis milionaris el proper 22 de desembre. Aquest esdeveniment centenari està carregat de tradicions i supersticions al voltant dels números que poden portar sort. Cada any, determinats dècims s'esgoten ràpidament a les administracions, generant una gran expectació entre els compradors que busquen aquell número especial que els canviï la vida.
Entre els números més cobejats trobem el 00000 i el 99999, pràcticament impossibles d'aconseguir a aquestes alçades de l'any. La seva popularitat es deu a que són dècims reservats per abonats durant tot l'any, persones que mantenen la fidelitat a aquests números rodons. També la seqüència 12345 desapareix ràpidament dels punts de venda. Però més enllà d'aquestes combinacions tradicionals, hi ha dècims que s'esgoten per motius més conjunturals, especialment aquells que coincideixen amb dates significatives d'esdeveniments importants ocorreguts recentment.
L'any 2024, un dels números que va desaparèixer ràpidament va ser el 29104, que feia referència a la tràgica DANA que va afectar València. En aquest 2025, les dates relacionades amb el Papa Francesc han generat una demanda extraordinària. Concretament, el 21425 (21/04/2025), que correspon a la data de la seva mort, i el 08525 (08/05/2025), dia en què va ser escollit el seu successor, Lleó XIV, s'han convertit en números molt buscats.
Fets esportius que han inspirat números afortunats
Les victòries esportives també són una font d'inspiració per als compradors de loteria. L'any passat, el triomf de la selecció espanyola a l'Eurocopa celebrada el 14 de juliol de 2024 va generar una gran demanda del número 14724. En l'àmbit del tennis, la retirada de Rafa Nadal va provocar que s'esgotessin els dècims amb la data del seu anunci (10 d'octubre de 2024, número 10104) i la del seu últim partit professional (19 de novembre de 2024, número 19114).