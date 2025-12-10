EDUCACIÓ
GALERIA | Els centres educatius de Ponent es mobilitzen per reclamar millores
Mira les imatges de les desenes d'escoles i instituts que han participat en accions reivindicatives
Els centres educatius de Ponent han protagonitzat aquest dimecres una jornada de mobilització, amb la participació del personal docent i de suport educatiu. Aquesta acció col·lectiva s'emmarca dins d'un cicle de protestes que va iniciar-se amb unamanifestació a Barcelona el 15 de novembre i que, segons indiquen els sindicats, continuarà en les properes setmanes.
Des de primera hora del matí, els treballadors s'han concentrat davant dels seus centres per expressar el seu malestar amb les condicions actuals del sistema educatiu. Les principals reivindicacions se centren en la reducció de ràtios d'alumnat per aula, la disminució de càrregues burocràtiques, l'augment de recursos materials i humans, així com millores salarials. Les accions han inclòs desplegament de pancartes, lectures de manifestos i activitats reivindicatives que han evidenciat el malestar creixent entre els professionals del sector.
Centres participants a tota la demarcació de Lleida
La mobilització ha tingut una àmplia representació territorial. A la ciutat de Lleida han participat l'Escola Joan XXIII, l'INS Ronda, l'Escola Minerva, l'Escola Santa Maria de Gardeny, l'Escola Alba, l'INS Torrevicens, l'Escola Sant Jordi i l'INS Manuel de Montsuar. Al Segrià, s'han sumat centres com l'INS Joan Solà de Torrefarrera i l'INS Canigó d'Almacelles, a més de les escoles d'Alfès i Aitona.
A la zona de l'Urgell i la Segarra, les mobilitzacions han comptat amb la participació de l'Escola Santa Creu d'Anglesola, l'INS Costafreda, l'INS Pedrolo, l'Escola Maria Mercè Marçal i l'Escola Jacint Verdaguer de Tàrrega, a més de l'INS Segarra de Cervera i l'Escola Ramon Estalella de Guissona. Al Pirineu, també s'hi ha sumat l'INS Pont de Suert.
Perspectives de continuïtat de les mobilitzacions
Des de CGT, un dels sindicats convocants, han valorat molt positivament la resposta obtinguda i han subratllat la importància de mantenir l'organització interna als centres. "Venen dies de mobilitzacions i vagues, i el que hem vist avui a Ponent és una mostra clara de la força i determinació de les treballadores", han afirmat delegades sindicals del territori en declaracions recollides per aquest mitjà.
Aquest mateix dimecres a la tarda, els docents s'han manifestat davant la Delegació del Govern a Lleida (vegeu el vídeo a continuació).