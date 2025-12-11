El català serà obligatori en l'atenció al client de les grans empreses
El Congrés aprova definitivament la llei que també limitarà les trucades comercials no desitjades i estableix un temps màxim de tres minuts per a l'atenció telefònica
El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous la nova llei d'atenció a la clientela, una normativa impulsada pel govern espanyol que garantirà els drets lingüístics dels consumidors i millorarà substancialment els serveis d'atenció al client. Després de més de dos anys de tramitació, la llei ha superat el darrer tràmit parlamentari amb el rebuig a les esmenes introduïdes pel PP al Senat, on té majoria absoluta. La normativa estableix importants mesures per protegir els drets dels consumidors catalans, incloent l'obligació d'oferir atenció en català.
Entre les mesures més destacades que contempla aquesta nova regulació hi ha la prohibició de les trucades comercials no sol·licitades, l'eliminació de despeses de gestió inesperades i les renovacions automàtiques de contractes sense consentiment exprés. A més, la llei estableix que l'atenció telefònica haurà de ser completament gratuïta i àgil, fixant un temps màxim d'espera de tres minuts per a ser atès, i prohibeix que aquestes trucades siguin gestionades exclusivament per sistemes automatitzats o d'intel·ligència artificial. Les empreses també estaran obligades a resoldre les reclamacions en un termini màxim de 15 dies, que es redueix a només cinc dies en casos de cobraments indeguts.
La nova normativa reforça significativament els drets lingüístics dels consumidors, ja que totes les empreses amb més de 250 treballadors i una facturació superior als 50 milions d'euros que operin en territoris amb llengües cooficials hauran de garantir l'atenció en aquestes llengües. D'aquesta manera, els clients podran presentar consultes, reclamacions o incidències tant en castellà com en qualsevol de les llengües oficials del territori on es trobin, i les empreses estaran obligades a respondre en la mateixa llengua escollida pel client.
Reaccions dels partits polítics
Des de les formacions polítiques catalanes, la llei ha rebut una bona acollida. El diputat de Junts, Josep Maria Cruset, ha destacat que aquesta normativa suposa un "salt qualitatiu" en la defensa dels consumidors i millora notablement la "protecció lingüística", acabant amb la imposició del castellà. "Per molt que s'escandalitzin alguns, el dret d'usar el català ve donat pel lloc on està el client, i no per la bona voluntat o l'ubicació de les empreses", ha advertit el parlamentari.
En la mateixa línia s'ha manifestat el diputat d'ERC, Jordi Salvador, qui ha subratllat que la llei és "vital" per a la protecció dels consumidors que volen ser atesos en català. Salvador ha celebrat que el rebuig a les esmenes del PP permetrà mantenir el text original, que obliga les grans empreses a garantir l'atenció en llengües oficials "sense excuses geogràfiques ni trampes", i ha afegit que "no és un caprici, és un dret fonamental de la ciutadania".
Per la seva banda, el PP s'ha mostrat contrari a aquesta mesura. El diputat Antonio Martínez ha defensat les esmenes introduïdes al Senat, argumentant que milloraven la proposta davant les "imposicions nacionalistes" i aplicaven una política lingüística "sensata". Segons Martínez, "és una barbaritat obligar les empreses de qualsevol territori d'Espanya a atendre en qualsevol llengua cooficial", i ha afegit que no té sentit que una empresa d'Albacete hagi de gestionar trucades "en euskera o català".
Protecció per a col·lectius vulnerables
Un altre aspecte important de la nova llei és l'atenció especial que es presta als col·lectius vulnerables. Les empreses hauran de garantir l'accessibilitat als serveis d'atenció per a persones amb discapacitat o d'edat avançada, adaptant els seus sistemes de comunicació a les necessitats específiques d'aquests usuaris. Aquesta mesura busca eliminar les barreres que sovint troben aquests col·lectius en la seva relació amb les empreses i serveis.