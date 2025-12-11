EDUCACIÓ
Estudiants lleidatans s’endinsen a l’IEI de la mà de Minecraft
La 2a edició de l’activitat Vine a jugar al Minecraft de l’IEI va arrancar ahir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs amb la participació d’uns 80 alumnes, d’entre 10 i 12 anys, i avui serà el torn de 48 estudiants més. En total, participen cinc escoles de Primària de Lleida. Es tracta d’una iniciativa de la institució juntament amb de GameSports Electrònics que recrea l’emblemàtic edifici dins del videojoc i proposa diversos reptes.