SOLIDARITAT
Lleida es bolca amb La Marató
Amb més de 400 activitats organitzades per a l’edició d’enguany, dedicada a la investigació contra el càncer. Segons Salut, Lleida va sumar més de mil morts per aquesta malaltia el 2024
Les comarques lleidatanes fa setmanes que estan bolcades amb la 34 edició de La Marató de 3Cat, dedicada aquest any a la divulgació i impuls de la investigació en càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món. La marató solidària tindrà lloc diumenge, jornada que concentrarà la majoria de les activitats programades en els diferents municipis de Ponent i del Pirineu per contribuir a la lluita contra aquesta malaltia. També hi haurà una seu telefònica a la Universitat de Lleida per rebre donatius. Segons el web de la iniciativa, a les comarques lleidatanes s’han organitzat més de 400 activitats per a l’ocasió, entre caminades, xocolatades, recollides de productes, mercats, balls, tallers, xarrades o iniciatives esportives. A més, les propostes coincideixen amb les celebracions nadalenques que ja han començat. Moltes ja s’han celebrat en els dos últims mesos i també n’hi ha de programades per a dates posteriors.
Les propostes són de tot tipus. A Rialp, per exemple, l’Associació Cassigalls ha posat en marxa una botiga solidària a través de la compra d’artesania, mentre que a Vallbona de les Monges el cap de setmana passat es van organitzar diferents activitats per recaptar diners com una parada per vendre dolços i un dinar de germanor amb 90 assistents.
Segons dades del departament de Salut, el 2024 van morir 17.000 persones a Catalunya a causa del càncer, 46 persones cada dia i dos cada hora, i es van diagnosticar 45.600 casos. La comunitat científica pronostica que un de cada dos homes i una de cada tres dones tindran càncer en algun moment de la seua vida. Durant l’any passat, segons Salut, es van detectar més de 1.578 nous casos de càncer a les comarques lleidatanes i van morir 1.007 persones a causa d’aquesta malaltia.