Lleida es bolca amb La Marató

Amb més de 400 activitats organitzades per a l’edició d’enguany, dedicada a la investigació contra el càncer. Segons Salut, Lleida va sumar més de mil morts per aquesta malaltia el 2024

Botiga solidària a Rialp per contribuir a La Marató amb la venda d’artesania. - AJUNTAMENT DE VALLBONA DE LES MONGES

Laura GarcíaRedactora Segre

Les comarques lleidatanes fa setmanes que estan bolcades amb la 34 edició de La Marató de 3Cat, dedicada aquest any a la divulgació i impuls de la investigació en càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món. La marató solidària tindrà lloc diumenge, jornada que concentrarà la majoria de les activitats programades en els diferents municipis de Ponent i del Pirineu per contribuir a la lluita contra aquesta malaltia. També hi haurà una seu telefònica a la Universitat de Lleida per rebre donatius. Segons el web de la iniciativa, a les comarques lleidatanes s’han organitzat més de 400 activitats per a l’ocasió, entre caminades, xocolatades, recollides de productes, mercats, balls, tallers, xarrades o iniciatives esportives. A més, les propostes coincideixen amb les celebracions nadalenques que ja han començat. Moltes ja s’han celebrat en els dos últims mesos i també n’hi ha de programades per a dates posteriors.

Les propostes són de tot tipus. A Rialp, per exemple, l’Associació Cassigalls ha posat en marxa una botiga solidària a través de la compra d’artesania, mentre que a Vallbona de les Monges el cap de setmana passat es van organitzar diferents activitats per recaptar diners com una parada per vendre dolços i un dinar de germanor amb 90 assistents.

Segons dades del departament de Salut, el 2024 van morir 17.000 persones a Catalunya a causa del càncer, 46 persones cada dia i dos cada hora, i es van diagnosticar 45.600 casos. La comunitat científica pronostica que un de cada dos homes i una de cada tres dones tindran càncer en algun moment de la seua vida. Durant l’any passat, segons Salut, es van detectar més de 1.578 nous casos de càncer a les comarques lleidatanes i van morir 1.007 persones a causa d’aquesta malaltia.

