MITJANS
SEGRE arriba als 60.000 lectors i revalida el seu lideratge
Una xifra que no es registrava des del 2020, segons les dades de l’últim EGM
El diari SEGRE arriba als 60.000 lectors en el còmput estatal, segons la tercera onada de l’Estudi General de Mitjans (EGM) corresponent al període que comprèn de febrer a novembre de 2025, i que es va publicar ahir. Es tracta d’una xifra que no es registrava des del 2020, i que suposa un creixement de 2.000 lectors (un 3,45%) des de l’última onada (la segona de 2025) i d’un total de 13.000 l’últim any.
Líder imbatible a Ponent
Segons l’últim estudi d’audiències, que també inclou els de les ràdios (vegeu el desglossament), SEGRE es manté imbatible com a líder destacat en el rànquing dels més llegits a les comarques lleidatanes, amb 56.000 lectors diaris, 3.000 més que a la segona onada del 2025 i 12.000 més que a la primera. La xifra actual quintuplica la del seu competidor més directe, La Vanguardia (11.000 lectors) i supera amb escreix la resta: El Periódico (8.000), El País (6.000), Ara (3.000), El Punt Avui (1.000) i Regió 7 (1.000). Pel que fa al suplement dominical Lectura, l’informe assenyala que acumula un total 20.000 lectors en aquesta última onada.
Paral·lelament, en el conjunt de Catalunya, SEGRE continua ocupant el sisè lloc en els rotatius amb més audiències, amb 58.000 lectors, una xifra que no ha parat de créixer des de 2022, segons constata l’últim EGM. Així mateix, el perfil de públic de SEGRE detalla que són majoritàriament homes (un 62,10 per cent davant d’un 37,90% de dones) i destaquen les franges d’edat de 65 anys o més (38,2%) i de 45 a 54 anys (21,7 per cent). Així mateix, l’estat civil de la majoria dels lectors és casat (57%).
D’altra banda, l’estadística demostra que El País és el rotatiu més consumit a tot Espanya, amb 845.000 lectors acumulats, seguit d’El Mundo (487.000), La Vanguardia (365.000) i l’ABC (357.000). Quant als mitjans esportius, Marca se situa al capdavant, amb 938.000 lectors, i As (381.000), Mundo Deportivo (241.000) i Sport (204.000) figuren també en el rànquing.
RAC1 desbanca Catalunya Ràdio a Lleida, i la SER, amb 25 mil oients
� Pel que fa a les audiències de ràdio a Lleida, RAC1 s’imposa a Catalunya Ràdio per primera vegada des del 2019 i es converteix en líder a Ponent. Segons l’últim EGM, l’emissora privada registra 48.000 oients d’audiència acumulada, 5.000 per sobre de la pública, que en suma 43.000. Paral·lelament, RAC1 ha tornat a fer el rècord històric de la ràdio en català i arriba als 1.064.000 oients diaris. A les comarques lleidatanes, la SER, Ràdio Lleida se situa en tercer lloc amb 25.000, davant dels 17.000 oients que acumulava fa un any. En quarta posició se situa la COPE, que manté els 11.000 seguidors de l’anterior onada. En el global d’Espanya, continua liderant la SER, amb 4.426.000 oients. La segueixen la COPE, amb 3.417.000 i Onda Cero (2.000.000).