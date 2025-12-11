La UGT torna a denunciar les males condicions dels convenis a Lleida: "Molts són els pitjors d'Espanya"
Els treballadors del Centre de Tractament de Residus de Montoliu desconvoquen la vaga indefinida prevista per finals d'any després d'assolir un acord
La UGT ha tornat a posar sobre la taula les pèssimes condicions dels convenis col·lectius lleidatans, que segons afirma el sindicat "estan per sota de tota Catalunya, inclús de part de l'Aragó i molts són els pitjors d'Espanya". Així ho ha manifestat la secretària general de la UGT-Terres de Lleida, Joana Mor, durant una trobada amb mitjans celebrada aquest dijous. Tot i celebrar la recent signatura del conveni del metall, amb increments del 3% per al 2025 i del 2,5% fins al 2027 per als aproximadament 13.000 treballadors del sector, el sindicat reconeix que els avenços aconseguits continuen sent clarament insuficients.
D'altra banda, la UGT ha anunciat la desconvocatòria de la vaga indefinida al Centre de Tractament de Residus de Lleida, a Montoliu de Lleida. Aquesta aturada estava prevista a partir del 29 de desembre, però finalment s'ha arribat a un acord entre els representants dels treballadors i l'empresa FCC Medi Ambient, que s'ha compromès a implementar una millora salarial per a la plantilla.
Creixement sindical i noves instal·lacions
Joana Mor, qui exerceix com a secretària general des del 28 d'abril, ha destacat que el creixement que experimenta el sindicat en diferents empreses i sectors "ens ajuda a tenir força a les meses negociadores". Aquest augment d'afiliació i presència s'ha traduït també en necessitats logístiques, i la dirigent sindical ha avançat que durant la primavera del 2026 preveuen traslladar la seu del sindicat a unes noves instal·lacions situades a la rambla de Ferran de Lleida.
Impacte controlat de la pesta porcina africana
Quant a la situació sanitària del sector ramader, la secretària general ha afirmat que, a hores d'ara, no tenen constància que el focus de pesta porcina africana (PPA) hagi provocat acomiadaments a les explotacions lleidatanes. "De moment tots els treballadors estan treballant, sembla que la PPA està força controlada a la província i esperem continuar així", ha manifestat Mor.