Artesania de les Escoles Especials
En una parada nadalenca davant la Diputació, des d’ahir fins avui
Usuaris de les Escoles Especials de la diputació de Lleida van inaugurar ahir la seua tradicional parada de productes d’artesania al carrer del Carme, davant de l’edifici de la institució. L’estand romandrà fins avui per vendre productes d’elaboració pròpia i directament relacionats amb les festes nadalenques. Alguns dels beneficis aniran a parar La Marató de 3Cat, que se celebra aquest diumenge. Així mateix, durant la jornada d’ahir, els usuaris que participen en la parada van rebre la visita de representants de la Diputació. Les Escoles Especials Llar de Sant Josep atenen alumnes d’entre cinc i vint anys amb diferents graus de discapacitat.