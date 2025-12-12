Foto del lector | Falta de llum en trams del carrer Manuel Carrasco i Formiguera de Lleida
"Hi ha tanta foscor que necessitem la llanterna del mòbil per evitar trepitjar excrements de gos i poder entrar a l'edifici amb seguretat"
Els veïns del carrer Manuel Carrasco i Formiguera de Lleida, al barri de la Bordeta, patim falta de llum en diversos trams. A l’altura del portal 20 hi ha tanta foscor que necessitem la llum del mòbil per evitar trepitjar excrements de gos i poder entrar a l’edifici amb seguretat.