Foto del lector | Falta de llum en trams del carrer Manuel Carrasco i Formiguera de Lleida

"Hi ha tanta foscor que necessitem la llanterna del mòbil per evitar trepitjar excrements de gos i poder entrar a l'edifici amb seguretat"

Falta de llum a l'altura del número 20 del carrer Manuel Carrasco i Formiguera de Lleida.

una veïna de Lleida

Els veïns del carrer Manuel Carrasco i Formiguera de Lleida, al barri de la Bordeta, patim falta de llum en diversos trams. A l’altura del portal 20 hi ha tanta foscor que necessitem la llum del mòbil per evitar trepitjar excrements de gos i poder entrar a l’edifici amb seguretat.

