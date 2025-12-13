CERTAMEN
Obre la Fira d’Artistes i Mercat de Nadal de Tàrrega
Tàrrega va obrir ahir la 26 edició de la seua Fira d’Artistes i Mercat de Nadal, que repeteix al centre comercial de la ciutat després del gran èxit de l’any passat amb més expositors fins a arribar als 90 i unes 40 activitats durant tot el cap de setmana, amb totes les places ja esgotades, entre les degustacions, els tallers i els showcookings. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va posar en relleu la sinergia entre el certamen i els comerços locals mentre que la regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, va destacar que els visitants “poden trobar detalls artesans diferents” per regalar i gaudir de “moltes activitats”. A la inauguració també va assistir Agustí Jiménez, vicepresident de la Diputació.
Avui i demà la Fira d’Artistes i Mercat de Nadal es pot visitar de 10 a 14.30 i de 16.30 a 21 hores.