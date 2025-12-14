PROJECTES
La Marató, dedicada al càncer, suma més de 2,1 milions d'euros recaptats
A Lleida, s'ha celebrat l'edició 44 de la Pujada a la Seu Vella
La Marató de 3cat ha actualitat el seu marcador, que ja suma 2.132.118 €. Enguany, els diners recaptats van destinats a la prevenció, detecció precoç i l'impuls de la recerca del càncer, sota el lema Detectem-ho, arreglem-ho.
Els donatius es poden fer a través de la pàgina web de La Marató, al bizum 33333, per transferència bancària i al telèfon 900 21 50 50. Més de 1.200 voluntaris responen a les trucades des de les seus d'atenció, que a Lleida s'ha instal·lat a la Universitat de Lleida.
A la capital aquest matí s'ha celebrat l'edició 44 de la Pujada a la Seu Vella, amb una caminada popular i una cursa de 10 quilòmetres. L'esdeveniment esportiu és un dels més emblemàtics de Ponent, que enguany ha ampliat la convocatòria per l'elevada demanda de participació. Així, unes 500 persones han participat en el certamen.
Per la seua banda, a Tàrrega s'ha organitzat una matina solidària a la plaça de les Nacions Sense Estat, on els assistents han pogut disfrutar d'esport, gastronomia, balls, jocs infantils i una gimcana.
Una iniciativa similar s'ha celebrat a Mollerussa, on les entitats col·laborades de La Marató han recaptat fons a través d'activitats durant el matí.
Per una altra banda, a Balaguer durant tot el cap de setmana s'ha coordinat una marató musical, amb teatre i activitats de Nadal, durant tot el cap de setmana.
Aquesta tarda, l'Associació de Dones de Corbins ha organitzat una desfilada de vestits de núvia al Teatre Coliseu. Les peces mostren l'evolució de la moda nupcial, amb vestits que van des del 1950 fins a l'actualitat. Èlia Griñó, membre de l'associació, afirma que amb la desfilada volen "connectar" totes les generacions de dones del municipi. El preu de l'entrada era de 10€, i hi han assistit unes 300 persones.
A tota la província de Lleida, han set molts els municipis on les entitats socials, clubs esportius, centres educatius o casals sèniors han programat activitats per a col·laborar amb la investigació del càncer.