SALUT
Aconsellen les mascaretes en el transport públic
La consellera Pané, davant de l’epidèmia de grip. Reconeix que la vacuna no s’ajusta del tot al virus predominant
La consellera de Salut, Olga Pané, va recomanar ahir a la població portar mascareta en el transport públic si té símptomes de grip, perquè ja hi ha “un nivell molt alt d’epidèmia” i hi ha set mutacions sobre aquest virus. En una entrevista a Catalunya Ràdio durant La Marató de 3Cat, va recomanar a “tota la població” que es vacuni, també tenint en compte que hi ha gent que no és gran però que està en contacte amb padrins.
També va dir que les persones amb símptomes també n’haurien de portar en general i haurien de ventilar-se les sales on es facin trobades socials. Tanmateix, Pané va recordar que el Govern no té competències per actuar en aquests àmbits i que ja ha regulat allà on sí que podia fer-ho, centres sanitaris i residencials.
D’altra banda, va explicar que l’actual vacuna no s’ajusta al virus predominant que circula, ja que és una mutació, però va assegurar que s’està veient que sí que funciona per mitigar la gravetat de la malaltia. A més, va apuntar que s’espera una epidèmia “una mica més llarga”. La consellera va explicar que el virus que circula és nou perquè és fruit d’una mutació. Es tracta del subtipus A (H3N2) variant K, que segons les últimes dades oficials representa un 69% dels casos. Això ha fet que la vacuna que s’està administrant no tingui la totalitat del virus, però sí “una part” i això fa que protegeixi “una miqueta”, segons Pané.