CATALÀ
El Consorci per a la Normalització Lingüística oferirà 42.000 places de cursos de català el primer trimestre del 2026
Els nivells inicials experimenten un creixement notable: l'A1 augmenta un 51%, l'A2 un 24% i el B1 un 32%, segons dades oficials
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) posarà a disposició de la ciutadania un total de 42.000 places per aprendre català durant el primer trimestre de 2026, consolidant així el segon trimestre consecutiu que se superen les 40 mil places. Aquesta oferta representa un increment del 25% respecte al mateix període de 2024, amb 8.500 places addicionals. Cal recordar que el Govern va aprovar un pla de xoc el març de 2025 per respondre a les reiterades demandes ciutadanes sobre la insuficient oferta formativa. Aquest pla ha permès ampliar els equips docents i reforçar els recursos destinats a l'ensenyament del català, abastant tots els nivells des de l'Inicial (A1) fins al Suficiència 3 (C1).
L’ampliació de places consolida la tendència iniciada a la inscripció del setembre, quan el CPNL va superar per primera vegada les 40.000 places. En aquesta nova convocatòria, el creixement és especialment destacat en els nivells inicials, els més sol·licitats: el nivell Inicial (A1) augmenta un 51%, el Bàsic (A2) creix un 24% i l’Elemental (B1) ho fa un 32%. Aquest reforç permet facilitar l’accés a l’aprenentatge del català a les persones que s’hi incorporen per primer cop o que reprenen la formació lingüística.
Els cursos començaran a partir del 8 de gener. El període d’inscripció estarà obert del 16 al 19 de desembre i es dividirà en dos torns: un torn preferent, adreçat a les persones que hagin fet un curs al CPNL durant els últims dotze mesos, i un torn general, obert a tothom. Els cursos d’Inicial (A1) i Bàsic 1 (A2) tindran inscripció del 17 al 19 de desembre, mentre que els cursos de Bàsic 2 (A2) fins a Suficiència 3 (C1) es podran formalitzar els dies 18 i 19 de desembre.
Pel que fa al nivell superior C2, el CPNL oferirà cursos propis en línia i de durada semestral, amb l’objectiu de potenciar la flexibilitat dels estudiants. La inscripció es farà el 4 de febrer per al torn preferent i el 5 de febrer per al torn general.
Paral·lelament, el Departament de Política Lingüística impulsa una ampliació de l’oferta coordinada amb el CPNL a través d’entitats, associacions, agents socials i ajuntaments no consorciats. Una nova línia de subvencions, que ha rebut més de 400 sol·licituds, permetrà crear unes 10.000 places noves, reforçar la presència territorial i diversificar el calendari d’inscripcions. A més, s’amplia la col·laboració amb entitats d’acollida i amb sindicats i col·legis professionals, especialment per al nivell C2, amb la previsió d’iniciar nous cursos durant el primer semestre de 2026.