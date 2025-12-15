CERTÀMENS
Els Vestits de Paper: moda, màgia i creativitat
El Didal d’Or va ser per a la modista Mari Carme Begines i l’Agulla d’Or, per a Paquita Pagà. Homenatge pòstum a Teresa Cardona
Moda, màgia i creativitat van ser els protagonistes de la gala dels Vestits de Paper, celebrada al Teatre L’Amistat de Mollerussa dissabte a la nit. Prop de mig centenar de dissenys van optar a imposar-se en les tres categories del certamen, els primers premis del qual van recaure en Samsara, de la Llar de Jubilats Joan Banyeres i Cateura d’Alguaire, en Època; Nivaria, de l’Associació Artesanal Vestits de Paper d’Almenar, en Fantasia; i Horizonte de Logroño, de Victóriya Baronene (Bilbao), en Moda Actual.
També va sobresortir la participació d’un disseny de Porto (Portugal) confeccionat per Joana Bourbon, que va obtenir el segon premi en Fantasia (vegeu SEGRE d’ahir), reforçant l’aliança amb Amposta i la ciutat portuguesa per impulsar la candidatura a patrimoni cultural immaterial de la Unesco. En aquest context, va destacar la presència en el certamen de la presidenta de la Uniao de Freguesias de Porto, Claudia Bravo, i de la coordinadora de la candidatura, Carme Polo, que van aprofitar la visita per conèixer el Museu de Vestits de Paper.
La vetllada celebrada a la capital del Pla va incloure, a més, diversos guardons especials: el Didal d’Or va ser per a la modista d’Alguaire Mari Carme Begines; l’Agulla d’Or (millor treball artesà, concedida per Lluna de Drap) per a Paquita Pagà per Reialesa de Paper; el premi al millor model masculí o femení (Pasarela de Asfalto) per a Sandra Serrano i Wiktoria Zawlialow; el premi al millor aprofitament de les qualitats del paper (1.000 euros, EMOZ Saragossa) per a Triple Denim, d’Anna Bonals; i l’Emergent’s (creadors menors de 30 anys) per a Mireia Panisello per Bloom (també segon premi de Moda Actual). El certamen va repartir 13.000 euros en metàl·lic i les peces premiades passaran a formar part de la col·lecció permanent del museu.
L’organització del concurs va recordar i va retre homenatge pòstum a Teresa Cardona per la seua estreta vinculació amb el certamen al llarg dels anys.
La periodista Ariadna Oltra va conduir la gala, que va estar amenitzada amb l’actuació de Mag Lluc.