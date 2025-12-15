Enxampen dos homes que volien robar la mercaderia de dos camions a l'àrea de servei de la Curullada
Els Mossos van veure que els dos presumptes lladres tallaven la lona de dos camions amb navalles a les 2 de la matinada
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que, presumptament, intentaven robar la càrrega de dos camions de matinada a l'àrea de servei de la Curullada, a la Granyanella, a la comarca de la Segarra.
Va passar la nit de dijous a divendres, cap a les 2 de la matinada. Una patrulla de guàrdia dels Mossos d'Esquadra feia una ullada preventiva a la zona, quan va veure a dos homes vestits de negre amb una actitud "sospitosa". Anaven vestits amb roba fosca i van veure com tallaven la lona de dos camions amb navalles.
Els agents es van apropar, van demanar que s'aturessin i entreguessin els ganivets, però els sospitosos van fugir a peu, fins que poc després els van poder aturar. Els homes tenien 24 i 27 anys i un d'ells tenia gairebé 50 antecedents per furts i robatoris a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Els detinguts van passar el mateix divendres a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Cervera.