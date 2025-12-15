ALTRUISME
Lleida es bolca amb La Marató
L’edició d’aquest any, sobre la detecció precoç i la investigació contra el càncer, omple Ponent d’activitats. Al tancament d’aquesta edició ja portaven recaptats més de cinc milions d’euros
Les comarques lleidatanes van tornar a bolcar-se ahir amb La Marató amb centenars d’activitats per tot el territori per finançar la detecció precoç i promoure la investigació contra el càncer. Al tancament d’aquesta edició la iniciativa, impulsada per 3Cat i que va mobilitzar més de 1.200 voluntaris, ja portava recaptats 5.907.792 euros i els donatius es podran continuar fent els propers dies a través del web de La Marató, enviant un Bizum al 33333, per transferència bancària o al telèfon 900 21 50 50.
A Lleida la jornada solidària va coincidir amb un dels esdeveniments esportius més emblemàtics de la ciutat i de l’atletisme a Ponent, la 44a Pujada a la Seu Vella amb centenars de participants (més informació a la pàgina 31).
D’altra banda, l’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida es va convertir en el centre logístic de La Marató a la capital acollint la central de trucades amb desenes de voluntaris, entre ells diverses personalitats locals i polítics, recollint donatius per a la causa. Paral·lelament, durant tota la jornada d’ahir entitats socials, clubs esportius, centres educatius i casals van organitzar jornades d’activitats amb matinals, bingos solidaris, xocolatades i espectacles per a tots els gustos i edats. Unes entitats que van programar més activitats tant per als dies previs com a posteriors a La Marató.
Les activitats solidàries es van estendre per tota la geografia lleidatana. A Tàrrega es va celebrar ua matinal solidària a la plaça de les Nacions que va barrejar esport, gastronomia, balls, jocs infantils i una gimcana. També hi va haver una matinal d’activitats a Mollerussa en la qual van col·laborar una vintena d’entitats per recaptar fons, mentre que a Balaguer la música va ser la protagonista amb una marató musical, teatre i activitats nadalenques. Però no només a les capitals de comarca hi va haver activitats per La Marató. De fet, molts municipis lleidatans es van afegir a aquesta iniciativa que fa més de trenta anys que demostra que la solidaritat no coneix límits, especialment quan està a prop el Nadal.