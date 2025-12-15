Multitudinària benedicció dels jesusets a la Catedral de Lleida
La Catedral de Lleida va acollir ahir al migdia la tradicional benedicció dels jesusets, que va ser presidida per primera vegada pel bisbe Daniel Palau. La celebració, emmarcada dins del Cicle de Nadal que organitza l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, coincideix amb el tercer diumenge d’advent. La missa va comptar amb la participació del Petit Cor de la Catedral de Lleida i la coral del col·legi Mater Salvatoris.
Després de finalitzar l’eucaristia, el bisbe va procedir a la benedicció dels jesusets, que nens i fidels van portar fins a la Catedral. També va beneir els diorames del matrimoni de pessebristes Maria Concepción Vidal i Joan A. Combes, que l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes ha instal·lat a la Catedral i que s’hi estaran fins al dia 2 de febrer, festa de la Candelaria i marcada com a jornada dedicada a retirar els pessebres. Jordi Curcó, president de l’entitat, va agrair la nombrosa assistència.