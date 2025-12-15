Peludos dona en acollida onze gossos i cinc gats
La Protectora d’Animals de Seròs-Amigos Peludos Baix Cinca ha entregat en acollida amb dret a la posterior adopció onze gossos i cinc gats durant les jornades que ha desenvolupat aquest cap de setmana a les instal·lacions de Jardiland, a la carretera d’Osca.
“Vam decidir prioritzar les acollides d’una setmana en lloc de les adopcions permanents, ja que volem evitar les decisions impulsives” amb els animals, va explicar Sandra Oró, responsable de l’entitat. “Estem molt contents, és molt més del que ens esperàvem”, va afegir. Al llarg del cap de setmana, els voluntaris van rebre la visita de nombroses famílies que ja havien adoptat animals que havien estat acollits per l’entitat.