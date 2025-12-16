SALUT
La Marató de 3Cat recapta més de 9,7 milions
La 34 edició de La Marató de 3Cat ha recaptat almenys 9.741.627 euros per a la prevenció, la detecció precoç i l’impuls de la investigació sobre el càncer. La xifra s’incrementarà fins al proper 31 de març, quan es tancaran definitivament els donatius. Sota el lema Detectem-ho, arreglem-ho, es van comptabilitzar més de 3.000 activitats a tot Catalunya, més de 400 a les comarques lleidatanes, organitzades per entitats, centres educatius, associacions i voluntari. Els donatius es poden continuar fent a través del web de La Marató, al Bizum 33333, per transferència bancària i al telèfon 900 21 50 50. A Torregrossa, el tradicional escala en hi-fi va recaptar 3.850 euros per a aquesta iniciativa solidària.