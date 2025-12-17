TRADICIONS
Escolars canten nadales en directe al pati de l’IEI
Un grup d’alumnes de les escoles lleidatanes Camps Elisis i Sant Jaume van participar ahir en la iniciativa Temps de Nadales que acull aquesta setmana el pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). Els estudiants van interpretar diferents nadales al singular escenari en el qual s’ha convertit el pati de la institució amb la instal·lació nadalenca Un bosc de llum, que compta amb una cinquantena d’avets il·luminats.
Aquesta activitat s’està duent a terme durant els matins d’aquesta setmana i avui és el torn de l’escola Santa Anna. Es tracta d’una proposta oberta a qualsevol formació vocal, independentment de l’edat, procedència o nivell artístic, amb l’única condició que el repertori estigui format exclusivament per nadales. Els grups interessats poden reservar la seua plaça a través de fpiei@diputaciolleida.cat.