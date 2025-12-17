Experts en economia detallen com evitar els errors més comuns amb el premi de la Loteria de Nadal
Els economistes alerten dels riscos de malgastar la dotació i aposten per l'assessorament financer, la planificació i l'estalvi com a claus per gestionar els guanys del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal del 22 de desembre de 2025
El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal del proper 22 de desembre de 2025 generarà, un any més, grans expectatives entre la ciutadania. Segons dades recents de Loteries i Apostes de l'Estat (LAE), es calcula que cada resident a l'Estat invertirà de mitjana 76,08 euros en dècims aquest Nadal. No obstant, experts en finances adverteixen que, malgrat la il·lusió de ser premiat, prendre decisions ràpides o poc meditades pot comportar conseqüències financeres negatives.
Molts guanyadors de la loteria es deixen arrossegar per la impulsivitat emocional que sorgeix després del premi, tendint a saldar crèdits sense analitzar les seves finances, o bé a adquirir béns de luxe i manteniment elevat. En aquests casos, sempre es recomana tenir el cap fred i buscar orientació qualificada abans de fer ús dels diners. 'És fonamental revisar la situació personal, informar-se bé i buscar assessorament abans de consumir el premi', apunten des de 'Finances per a Tothom', la iniciativa d’educació financera conjunta entre el Banc d’Espanya, la CNMV i el Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa. Cal recordar que els primers 40.000 euros de premi estan exempts, però la resta tributa un 20% en impostos, fet que pot modificar l’import net percebut.
Recomanacions clau per gestionar un premi de la Loteria de Nadal
1. Reflexionar abans d’actuar: És vital frenar les decisions impulsives. Analitzeu detalladament la vostra situació econòmica, valorant deutes, ingressos, estalvis, necessitats actuals i metes vitals a llarg termini, tal com assenyalen els experts.
2. Analitzar les deutes que es poden amortitzar: No totes les obligacions financeres són iguals. La denominada "deute dolenta" prové d’adquisicions poc meditades, mentre que la "deute bona" respon a inversions que incrementen el patrimoni o generen rendibilitat futura, sempre que les quotes siguin assumibles.
3. Mantenir la calma davant les emocions: La compra d’un vehicle d’alta gamma, canvis d’habitatge sobtats o l’ajuda econòmica a familiars pot comprometre la seguretat econòmica en el futur, si abans no es valora la sostenibilitat dels nous compromisos adquirits.
4. Destinar part dels diners a estalvi i inversió: Un premi pot ser la base per crear un fons per imprevistos o planificar la jubilació i l’educació dels fills. Considereu opcions d’inversió gradual i adaptada als vostres objectius personals.
5. Contrastar la informació abans de decidir: Igual que quan s’analitza la compra d’un cotxe, sempre cal contrastar dades fiables i fonts oficials per saber quines opcions s’adapten millor a les necessitats.
6. Buscar assessorament financer professional i acreditat: Recórrer a especialistes autoritzats pot ajudar a valorar si és millor amortitzar deute, reservar una part com a estalvi o realitzar inversions a mida. Els experts també alerten de defugir els coneguts "xiringuitos financers" i optar només per professionals autoritzats pel regulador.
En definitiva, la planificació i la informació adequada continuen essent determinants per aprofitar amb èxit un premi de la Loteria de Nadal i no caure en mals hàbits de gestió econòmica.