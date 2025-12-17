Ja hi ha guanyador dels 6.000 euros sortejats al Saló de l'Automòbil de Lleida
Un veí d'Alcoletge que va adquirir un vehicle al certamen
Ramon Viles Bertran, veí d’Alcoletge, ha estat el guanyador del descompte de 6.000 euros sortejat davant notari entre els visitants que van adquirir un vehicle a la primera edició del Saló de l’Automòbil de Lleida. Viles, que precisament és tècnic de maquinària de taller en l’àmbit de l’automoció, va adquirir un Toyota CH-R, amb un cost de 33.000 euros.
Viles ha manifestat que el premi “m’ha sorprès moltíssim i puc dir que la compra m’ha sortit rodona, ja que juntament amb el Pla Moves he aconseguit un gran estalvi”. El guanyador, que va desplaçar-se al Saló de l’Automòbil expressament per adquirir un vehicle, ha explicat que no és la primera experiència a la Fira de Lleida, “ja que anteriorment havia visitat altres salons com Cucalòcum, amb els nens petits, o la Fira de Sant Miquel”.
El Saló de l’Automòbil de Lleida va tenir lloc entre el 27 i el 29 de setembre conjuntament amb el saló MOS – Sant Miquel amb una oferta de 600 vehicles exposats pels principals concessionaris de Lleida. Amb una superfície d’exposició bruta de 18.000 m², el saló va aplegar vehicles de totes les marques i gammes i de totes les energies de combustió, des d’híbrids convencionals, híbrids endollables i vehicles elèctrics a vehicles de gasolina i dièsel.