PATRIMONI
Els Reis tornen a Sant Joan
L’església de Lleida estrena un relleu de l’Adoració creat amb impressió 3D. L’Associació dels Reis Mags ‘recupera’ figures del temple antic i la tradició de culte de la parròquia
Els tres Reis Mags van tornar ahir a l’església de Sant Joan de Lleida en forma de conjunt escultòric dedicat a l’Adoració, després que el temple passés segles sense lluir aquesta representació que havia estat objecte d’una gran devoció i culte. Amb motiu de la commemoració del 130 aniversari de la consagració de Sant Joan, l’Associació Reis Mags Els Reixos de Lleida ha impulsat la creació d’una nova instal·lació amb l’objectiu que acabi ocupant el timpà semicircular de la porta lateral de l’església (la que queda a la plaça de la Sal), ara tapat amb maons grisos.
A partir d’un disseny actual de l’escultor Julià Morancho inspirat en un esbós de Celestí Campmany que data del segle XIX (vegeu el desglossament), un equip d’alumnes i professors d’Ilerna va traslladar l’escena de l’Adoració a tecnologia 3D. Al seu torn, el conjunt escultòric es va transformar en una realitat de la mà de l’empresa lleidatana Ingroup. “Avui no només presentem una peça artística, sinó que construïm ponts entre cultura, història i patrimoni, i tecnologia i innovació”, va assegurar Joan Folguera, d’Ingroup.
Està previst que el relleu s’instal·li al timpà, però a causa que l’església està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local, “la seua façana necessita una protecció especial i es requereixen certs permisos”, va explicar Òscar Caberol, president de l’Associació Reis Mags, i va afirmar que l’entitat està “abocant esforços” per aconseguir-ho.
Per la seua part, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, va mostrar satisfacció amb el projecte. “Aquest serà el meu primer Nadal a Lleida i m’agrada que aquesta iniciativa, fruit d’un treball en comunitat, s’hagi pogut materialitzar”, va admetre. En la mateixa línia, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va subratllar la participació activa de la societat civil en l’impuls del patrimoni.
Al llarg de la seua història, a l’església de Sant Joan (els orígens de la qual es remunten al segle XII) l’Adoració dels tres Reis Mags va tenir una gran devoció i culte, segons recopila el llibre Reixos. La tradició dels Reis Mags a Lleida (Pagès Editors).
Abans de ser demolida al segle XIX, el temple ja lluïa en una de les portalades un grup escultòric que representava l’Epifania. Cada 5 de gener, les figures de pedra que representaven els Reis eren vestides amb túniques vistoses i se’ls col·locaven unes corones de llautó, va explicar ahir l’historiador Felip Gallart. Tots els nens i nenes de Lleida es reunien davant d’aquella imatge amb l’afany de veure els Reis engalanats i donar-los les gràcies anticipades pels regals que rebrien.Després de la demolició de l’antiga església de Sant Joan el 1868 amb l’objectiu d’engrandir la plaça, no va quedar ni rastre del temple. A l’hora de reconstruir-la seguint els plans de Julio de Saracíbar, l’arquitecte Celestí Campmany va projectar al timpà de la porta lateral un altre relleu dedicat a l’Adoració. No obstant, a l’interior del nou temple –construït entre el 1885 i el 1900– es van continuar celebrant els oficis religiosos de l’Epifania. Més endavant, el 1930, el temple es va incendiar i el juliol del 1936 va patir un altre foc. El 1944, un organisme creat per la dictadura de Franco es va ocupar de rehabilitar-lo.