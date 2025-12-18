CAMPANYA
‘Posa’t la gorra’ torna al març a la Seu Vella
La campanya Posa’t la gorra d’Afanoc Lleida celebrarà l’acte central el pròxim 15 de març a la Seu Vella, en una edició que commemora 25 anys de la iniciativa solidària, dedicada a acompanyar nens i adolescents amb càncer i les seues famílies. La presentació de la campanya del 2026 va tenir lloc ahir a la seu de l’associació i va comptar amb la presència del president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, i el president d’Afanoc, Miguel Javaloy, entre altres representants. Aquesta edició arriba amb novetats, com una gorra de disseny renovat, firmada per l’il·lustrador Joan Turu, i una imatge de marca actualitzada. Durant la presentació, Talarn va destacar el paper de les institucions en la lluita contra el càncer infantil, mentre que Javaloy va subratllar que “la recaptació anual permet mantenir la gratuïtat dels serveis d’Afanoc”.