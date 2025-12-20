Més participacions de Loteria de Nadal anul·lades a Lleida
Declarades invàlides 25 participacions (701-725) del número 30377 de la loteria de Nadal
El Club de Rítmica d’Almacelles ha hagut d’anul·lar una sèrie de 25 participacions que va emetre del número 30377 de la Loteria de Nadal, que se sortejarà dilluns vinent 22 de desembre. Concretament, s’ha vist obligat a invalidar els bitllets dels números 701 al 725, ambdós inclosos, ja que la família encarregada de vendre’ls va manifestar que havia perdut el talonari amb les participacions.
Responsables del club ho van explicar a l’administració de Loteries del municipi, on havien sol·licitat el número, i els van indicar que havien de denunciar la pèrdua davant dels Mossos d’Esquadra per assegurar la invalidació de la sèrie.
Així ho van fer dimarts passat. A data d’ahir, el Club de Rítmica d’Almacelles havia venut un total de 1.813 participacions del número 30377 al preu de 5 euros cada una, dels quals quatre corresponen a l’import jugat i un al donatiu per al club.
Continuen sent vàlides totes les paperetes que no corresponguin a la sèrie dels números 701 al 725. Aquesta incidència se suma a la de l’associació de famílies d’alumnes (AFA) de l’escola FEDAC de Guissona, que va haver d’anul·lar totes les participacions que va emetre del número 44808 del mateix sorteig, després que l’administració de Loteries vengués per error a altres persones alguns dècims que havia reservat, com va informar ahir aquest diari.
Societat
Una escola de Guissona ha d’anul·lar la seua loteria de Nadal per un error
Laia Pedrós