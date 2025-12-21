Els premis es podran cobrar des de demà a la tarda fins al març
Si l’import és igual o superior a 2.000 euros, només es pot fer en dos entitats financeres, BBVA i CaixaBank. Impost del 20% a partir dels 40.000 euros
Els premis es podran cobrar des de la mateixa tarda del sorteig quan acabin tant les verificacions dels números extrets com els processos informàtics i fins al 23 de març del 2026, ja que el dret al cobrament caduca als tres mesos. Loteries i Apostes de l’Estat destaca que, “encara que sembli evident”, per cobrar el premi és “imprescindible” presentar el dècim o resguard afavorit. Si els premis són inferiors a 2.000 euros per cada dècim o resguard, es poden cobrar únicament en algun dels 10.869 punts de venda de la xarxa comercial de Loteries a partir de demà a la tarda. En aquest cas, es pot percebre en metàl·lic o a través de Bizum. D’altra banda, quan l’import sigui igual o superior a 2.000 euros es cobrarà a les entitats de BBVA i CaixaBank.
En el cas de dècims adquirits al web de Loteries, els premis majors s’abonen mitjançant transferència bancària al compte corrent comunicat pel jugador al seu compte. Els premis menors seran abonats directament al compte de joc sempre que no s’excedeixi dels límits establerts, en aquest cas també seran abonats mitjançant transferència bancària al compte corrent comunicat.
L’import exempt d’impostos és de 40.000 euros. Per sobre d’aquesta quantitat, el gravamen continua sent del 20%. D’aquesta forma, només mantenen l’obligació de tributar la grossa i els premis segon i tercer, ja que ni els quarts ni els cinquens no superen el llindar exempt. En total, més del 99% dels premis quedaran lliures d’impostos, segons l’Agrupació Nacional d’Associacions Provincials d’Administradors de Loteries (Anapal). Per exemple, per cada dècim premiat de la grossa amb 400.000 euros, quedaran exempts d’impostos els primers 40.000 euros. Dels 360.000 euros restants, cal tributar a Hisenda el 20%. Per la qual cosa 72.000 euros seran per a l’Agència Tributària i 328.000 per a l’afortunat guanyador. En el segon premi dotat amb 125.000 euros, es pagaran impostos sobre 85.000 euros (una vegada restats els 40.000 exempts), per la qual cosa el guanyador rebrà 108.000 euros i 17.000 euros aniran a l’erari públic. En el cas dels 50.000 euros del tercer premi, Hisenda es quedarà amb 2.000 euros i la resta, 48.000 euros, per a l’afortunat o afortunada. Des de la consultora TaxDown recorden que els premis de la Loteria Nacional no tenen repercussió en la base imposable de l’IRPF i no s’han d’incloure en la declaració de la Renda. Tanmateix, sí que s’han de declarar possibles rendiments d’aquests diners.