«Tenim bona salut perquè el públic ens acompanya»
Quin és el premi que recorden amb més afecte?
Sens dubte el tercer premi de la Loteria de Nadal que vam repartir el 1989. Encara hi ha gent que ens ho recorda i tenim famílies que es van fer clients en aquella època.
Abans se celebrava d’una altra manera que et toqués la loteria?
Sí, era habitual sortir a la foto amb el cava en una mà i el dècim a l’altra. Ara se celebra de forma més discreta i la memòria popular és més efímera. Quan dones un premi, a les dos setmanes ja no ho recorda ningú. Però tenim tradició de famílies de diferents generacions que ens compren loteria, que sempre juguen al mateix número. De fet, el 80% de la nostra clientela en el conjunt d’any és fixa, una cosa que per Nadal canvia.
Què ha canviat internet?
Ens obre una porta per donar un servei que abans no podíem, és molt útil però també tenim la competència de Loterías. Per Nadal, suposa el 10 per cent de les vendes i la resta de l’any, el 6 per cent.
I la IA?
És una manera de potenciar les vendes per internet i l’última novetat és que l’hem incorporat a la loteria de Nadal. De moment, està agradant.
I les penyes?
Vam tenir la més gran d’Euromilions a Lleida amb més de 500 persones. L’avantatge és que amb una petita inversió pots jugar a més apostes. El que passa és el que ho has de compartir amb la resta de participants. És un servei més i ja tenim jugadors fidelitzats.
Després de 70 anys, cap a on van?
A adaptar-nos als temps i mantenir clients i qualitat. A més, volem contribuir al territori, com amb la col·laboració de fa anys per impulsar la investigació de l’IRBLleida, i intentar consolidar la marca Rosa de Ponent com a referent a Lleida.
Com està el sector?
Tenim bona salut perquè el públic ens acompanya, però alhora reivindiquem una millor consideració per part de l’Estat.
Quin número demanen més aquest any?
Hi ha una bogeria pels acabaments en 25, que en tenim alguns i ens els han demanat bastant, ja sigui per dates d’aniversaris o celebracions personals. També hi ha els tradicionals del 13 i el 69. A més, el número de la casa és el 00973, és un número baixet però que fa certa gràcia.
Han pujat les vendes?
Aquest any han començat abans i alguns s’han quedat sense loteria, tot i que la compra d’última hora no falla mai. La previsió és que mantindrem les vendes i fins i tot pujarem una mica.