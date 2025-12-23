“El 77 agrada molt”, asseguren a Badalona, que reparteix 2 milions
L’administració número 35 de Badalona, El Petit Dimoniet, va vendre 10 sèries del quart premi del sorteig, el 78477, dotat amb 200.000 euros a la sèrie. La seua propietària, Lorena Espinosa, visiblement emocionada, va explicar que el número guanyador va ser dels primers que es van vendre a l’estiu perquè “el 77 agrada molt” i que es va distribuir íntegrament per finestreta. “Es devia vendre al juliol i segur que ha tocat a molta gent del barri”, va assenyalar.