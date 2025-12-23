SORTEIG
El ‘calb de la sort’ de Sant Boi ‘atreu’ 7,7 milions d’euros
L’administració número 5 del Baix Llobregat ven 15 sèries del tercer premi i una del quart. El tercer, molt repartit, també ‘rega’ punts de Girona
El vincle entre la calvície i la bona sort és el que venen des de fa 2 anys en l’administració número 5 de Sant Boi de Llobregat –el municipi català més afavorit ahir–, i van encertar per partida doble en el sorteig de Nadal. Situada al barri de Marianao, van vendre 15 sèries del tercer premi, el 90693, i una sèrie del quart, el 25508. En total, el tercer premi –que va deixar 7,5 milions d’euros– es va vendre una part per finestreta i una altra al bar 28, que es troba molt a prop de l’administració. D’altra banda, el quart premi –que en va deixar 200.000– es va vendre íntegrament per finestreta. La fortuna d’aquesta oficina gira des de fa 2 anys entorn del Raúl, conegut com “el calb de la sort”, a qui molts clients passen els dècims pel cap i que fins i tot organitza una festa dirigida només a calbs, en la qual aquest any han sortejat 30 dècims.
Kevin i Susa, dos veïns del barri d’origen asiàtic, regenten el bar 28 de Sant Boi. Susa va admetre que es va quedar un dècim i que “faré servir els diners per anar a la Xina a veure la família, sense aquests diners no ho hauria pogut fer”, va explicar, contenta per ella i pels fidels parroquians del bar. La majoria de dècims es van compartir entre amics, com José Luis Navarro i Carlos Catalán, que es dividiran el premi amb dos amics més: “Fa anys que el comprem entre tots, i aquesta vegada ha tocat, ens servirà per tapar forats”, explicael José Luis.
Així mateix, el tercer premi és el que més diners van deixar a Catalunya, ja que també es va vendre una sèrie al Prat de Llobregat i una altra a Sant Joan de les Abadesses, la qual cosa es tradueix en 500.000 euros a cada un d’aquests llocs. En concret, era la primera vegada que l’administració de Sant Joan de les Abadesses venia a la seua història un dels números premiats en el Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal. També es van vendre sèries i dècims d’aquest número a Cadaqués, Girona capital, Terrassa i Monistrol de Montserrat.
Pel que fa a la resta de l’Estat, el tercer premi va beneficiar punts d’Andalusia, Galícia, el País Valencià i les illes Balears, entre altres.