El Cucalòcum de Lleida tindrà per primer cop un espai per promoure les donacions
La Fira cedirà un espai al Banc de Sang dins del recinte del Cucalòcum perquè s’organitzi dissabte i diumenge una activitat per promoure les donacions
L’Associació de Donants de Sang del Segrià i Fira de Lleida han firmat per primera vegada un conveni de col·laboració per incentivar les donacions de sang durant la campanya de Nadal, període en què baixen les reserves.
Així, la Fira cedirà un espai al Banc de Sang dins del recinte del Cucalòcum perquè s’organitzi dissabte i diumenge una activitat per promoure les donacions.
Per una altra banda, la plaça Ricard Viñes va acollir ahir una cagada del tió solidària en la qual els participants portaven un quilo d’arròs que s’entregarà al Banc dels Aliments de Lleida.