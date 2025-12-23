SORTEIG
La grossa somriu a Lleó, que reparteix 728 milions després d’un dur any pels incendis
El número 79432 és agraciat amb el primer premi, que també va vendre una administració de Madrid
La loteria de Nadal torna a complir la tradició no escrita de recompensar a les zones que més ho necessiten, ja que la grossa (79.432) va deixar aquest any 728 milions d’euros (del total de 2.772 de repartits) en zones de la província de Lleó afectades pels incendis d’aquest estiu i pels últims accidents miners. Al municipi de La Bañeza es van vendre 117 sèries i a Villablino 50, mentre que a la Pola de Gordón van ser 15. Unes 16 sèries més del primer premi, afavorit amb 4 milions a la sèrie (400.000 euros al dècim o 20.000 per euro jugat), es van vendre al districte madrileny de Ciudad Lineal.
Dos associacions de futbol i una de campaners van repartir 468 milions a La Bañeza, mentre que a Villablino la major part del premi va ser distribuït en petites participacions per l’Associació d’Alzheimer del Valle de Laciana, una entitat sense ànim de lucre que “va regalar” d’aquesta manera fins 200 milions. Així mateix, la comissió de festes de Villamanín va repartir 35 milions en participacions de quatre euros entre els veïns d’aquest municipi, a través de carnisseries, hostals, restaurants i fins i tot una farmàcia.
La grossa també va viatjar aquest any, ja que uns 120 milions en dècims van arribar a Marbella, venuts en un restaurant lleonès d’aquesta localitat malaguenya el propietari del qual, José Charro, fa més de 35 anys que compra el mateix número. El va repartir entre clients i treballadors (uns tres-cents dècims).
La grossa, cantada enguany a les 10.44 hores, acaba en 2 (reintegrament) per primera vegada en 35 anys. L’acabament en 1 és l’únic que ha sortit amb menys freqüència que el 2.
El foc va arrasar més de 120.000 hectàrees
La província de Lleó, on la sort ha portat la majoria de la grossa, va patir greus afectacions l’agost passat pels incendis que van arrasar més de 120.000 hectàrees. Van segar la vida de dos veïns de La Bañeza, on es van habilitar espais per a 3.000 persones desallotjades. Lleó també es recupera de la commoció pels accidents miners del 31 de març, en els quals van morir 5 veïns de Villablino i Torre del Bierzo.