L'Inuncat estrena canvis, amb més municipis obligats o recomanats a tenir el pla contra inundacions
El 52% de les localitats tenen la planificació en vigor i les noves obligades disposen d'un any
Tots els municipis catalans estaran obligats o recomanats a tenir un pla de protecció contra inundacions, segons el nou Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat). El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat a l'ACN que s'ha revisat el risc d'inundació arreu i s'ha arribat a la conclusió que cap zona en queda exempta tenint en compte la nova situació generada pel canvi climàtic. Fins ara, hi havia un 20% de municipis que no tenien cap obligació ni recomanació, és a dir, 185. Ara, 656 hi estan obligats, abans eren 521, i 291 recomanats (241 abans). Ara mateix, el 52% dels municipis tenen la planificació en vigor i els nous municipis obligats disposen d'un any per tenir-la.
La revisió s'ha fet per millorar la resposta del sistema de protecció civil i emergències, tant en l'àmbit català com municipal, davant l'agreujament del risc d'inundacions a Catalunya i en el marc del canvi climàtic i l'increment del risc de fenòmens meteorològics extrems. Els canvis s'aplicaran a partir de l'aprovació del nou document per part del Govern.
El primer que s'ha fet és revisar l'anàlisi del risc municipal d'inundacions. Per cada municipi s'ha definit el nivell de risc dels diferents tipus d'inundacions: zones inundables per inundacions fluvials, zones susceptibles d'inundació, inundacions marítimes, inundacions pluvials i trencament o avaria greu de pressa o bassa.
Així, s'han establert 4 nivells de risc: baix (58 municipis), moderat (233), alt (362) i molt alt (294). A l'hora d'establir el risc municipal, per a cada municipi es determina un nivell equivalent al màxim de qualsevol de les tipologies d'inundacions que el poden afectar.
Un cop obtingut el resultat, s'ha determinat que els que estan en risc alt i molt alt estiguin obligats a tenir el pla de protecció, mentre que per a la resta s'ha determinat la recomanació.
Els municipis obligats s'incrementen del 55% al 69% (de 521 a 656); i els recomanats passen del 25% al 31% (de 241 a 291).
D'entre els municipis que increment el risc, no es concentren en una zona concreta, tot i que Delgado apunta que si fins ara aquest risc estava més establert al litoral i al prelitoral, ara, i d'acord amb l'experiència, s'observa com el risc s'incrementa també cap a l'interior i el Pirineu i Prepirineu.
|Comarca (Municipis)
|Estat: Obligats O
|Estat: Recomanats R
|Alt Urgell (19)
14 O | 5 R
|Mantenen: Montferrer i Castelbò, Oliana, Organyà, Ribera d’Urgelet, la Seu d’Urgell.
Passen a obligat: Alàs i Cerc, Estamariu, Fígols i Alinyà, Peramola, el Pont de Bar, les Valls d’Aguilar, les Valls de Valira, la Vansa i Fórnols.
Nou obligat: Arsèguel.
|Mantenen: Bassella, Coll de Nargó.
Nou recomanat: Cabó, Cava, Josa i Tuixén.
|Alta Ribagorça (3)
3 O | 0 R
|Mantenen: El Pont de Suert, la Vall de Boí, Vilaller.
|-
|Pallars Jussà (14)
9 O | 5 R
|Mantenen: La Pobla de Segur, Senterada, Tremp, la Torre de Cabdella.
Passen a obligat: Castell de Mur, Llimiana, Sarroca de Bellera, Talarn.
Nou obligat: Conca de Dalt.
|Nou recomanat: Abella de la Conca, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Salàs de Pallars, Sant Esteve de la Sarga.
|Pallars Sobirà (15)
14 O | 1 R
|Mantenen: Alins, Alt Àneu, Espot, Esterri d’Àneu, la Guingueta d’Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Sort, Vall de Cardós.
Passen a obligat: Baix Pallars, Esterri de Cardós, Soriguera, Tírvia.
|Nou recomanat: Farrera.
|Val d’Aran (9)
9 O | 0 R
|Mantenen: Arres, Bossòst, Es Bòrdes, Les, Naut Aran, Vielha e Mijaran, Vilamòs.
Passen a obligat: Bausen, Canejan.
|-
|Solsonès (17)
9 O | 8 R
|Mantenen: Clariana de Cardener, Lladurs, Navès, Olius, Pinós, Riner, Solsona, Torà.
Nou obligat: Odèn.
|Mantenen: Biosca, Castellar de la Ribera, Pinell de Solsonès.
Passen a rec.: Guixers, la Coma i la Pedra, Sant Llorenç de Morunys.
Nou rec.: La Molsosa, Llobera.
|Garrigues (24)
6 O | 18 R
|Mantenen: El Soleràs, les Borges Blanques, l’Espluga Calba.
Passen a obligat: Els Torms, l’Albagés.
|Mantenen: Arbeca, Castelldans, Granyena de les Garrigues, Juncosa, la Floresta.
Nou rec.: Bellaguarda, Bovera, Cervià de les Garrigues, el Vilosell, Fulleda, la Pobla de Cérvoles, l’Albi, Puiggròs, Tarrés, Vinaixa.
|Noguera (30)
24 O | 6 R
|Mantenen: Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Balaguer, Camarasa, Castelló de Farfanya, Foradada, la Baronia de Rialb, Menàrguens, Montgai, Oliola, Os de Balaguer, Ponts, Preixens, Térmens, Vilanova de l’Aguda.
Passen a obligat: Àger, Cubels, la Sentiu de Sió, Penelles, Tiurana, Torrelameu.
Nou obligat: Cabanabona.
|Mantenen: Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Ivars de Noguera, Vilanova de Meià.
Passen a rec.: Vallfogona de Balaguer.
Nou rec.: Les Avellanes i Santa Linya.
|Pla d’Urgell (16)
9 O | 7 R
|Mantenen: Barbens, Bellvís, Ivars d’Urgell.
Passen a obligat: El Palau d’Anglesola, el Poal, Golmés, Linyola, Vila-sana.
Nou obligat: Castellnou de Seana.
|Mantenen: Bell-lloc d’Urgell, Torregrossa.
Nou rec.: Fondarella, Miralcamp, Mollerussa, Sidamon, Vilanova de Bellpuig.
|Segarra (19)
6 O | 13 R
|Mantenen: Cervera, Guissona, les Oluges, Sanaüja.
Passen a obligat: Granyanella, Ribera d’Ondara.
|Mantenen: Granyena de Segarra, Massoteres, Montoliu de Segarra, Sant Ramon, Talavera.
Passen a rec.: Els Plans de Sió, Estaràs, Montornès de Segarra, Tarroja de Segarra, Torrefeta i Florejacs.
Nou rec.: Ivorra, Sant Guim de Freixenet, Sant Guim de la Plana.
|Segrià (38)
24 O | 14 R
|Mantenen: Aitona, Alcarràs, Corbins, la Granja d’Escarp, Lleida, Massalcoreig, Seròs, Soses, Torres de Segre, Vilanova de la Barca.
Passen a obligat: Alcanó, Alcoletge, Almacelles, Almatret, Alpicat, la Portella, Puigverd de Lleida, Sudanell.
Nou obligat: Albatàrrec, Alfés, Aspa, Montoliu de Lleida, Rosselló, Sunyer.
|Mantenen: Alguaire, Almenar, Artesa de Lleida, els Alamús, Gimenells i el Pla de la Font, Llardecans, Maials, Sarroca de Lleida, Torre-serona.
Passen a rec.: Torrefarrera.
Nou rec.: Alfarràs, Benavent de Segrià, Torrebesses, Vilanova de Segrià.
|Urgell (20)
12 O | 8 R
|Mantenen: Agramunt, Anglesola, Bellpuig, Tàrrega, Tornabous, Verdú.
Passen a obligat: Castellserà, Guimerà, Preixana, Puigverd d’Agramunt, Vilagrassa.
Nou obligat: La Fuliola.
|Mantenen: Belianes, Ciutadilla, Maldà, Nalec, Ossó de Sió.
Passen a rec.: Els Omells de na Gaia, Sant Martí de Riucorb, Vallbona de les Monges.
El 52% dels municipis ja tenen el pla
Actualment, el 52% dels municipis catalans tenen la planificació en vigor, és a dir, tenen el pla aprovat i homologat en els darrers quatre anys. Entre el 48% dels que no tenen el pla, n'hi ha que el tenen en tràmit o pendent de l'aval de Protecció Civil i d'altres que no l'han revisat i homologat en els darrers quatre anys. Hi ha un 20%, però que no l'han fet mai, apunta Delgado. D'entre aquests, els que més preocupen a Protecció Civil són els municipis mitjans o grans.
Ara, els nous municipis que obligatòriament hauran de tenir aquest pla, un cop el Govern aprovi el nou pla de l'Inuncat, disposaran d'un any per tenir aquest instrument i complir la normativa.
El Pla d'Actuació Municipal (PAM) per inundacions ha de preveure l'estructura organitzativa i la resposta dels recursos de l'ajuntament, siguin propis o disponibles a través dels mecanismes que s'estableixin i que constitueixin el seu catàleg de mitjans i recursos.
Més vigilància, coordinació i recuperació
D'altra banda, amb la revisió del pla també s'ha actualitzat tot el que fa referència a l'operativa en cas d'inundacions. Segons explica Delgado, s'han "reforçat" elements necessaris per abordar aquestes situacions, també d'acord amb "lliçons apreses" darrerament.
En línies generals, s'ha reforçat la garantia que tota la informació està "cohesionada" i que hi ha "una única línia d'informació". En segon lloc, s'ha reforçat la vigilància, i, en tercer, la resposta de recuperació quan es produeixen inundacions, tenint en compte especialment situacions de simultaneïtat. A més, s'han posat per escrit les directrius a l'hora de prendre determinades decisions, com decretar un confinament o enviar un missatge ES-Alert.