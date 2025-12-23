SORTEIG
La loteria reparteix 9,4 milions d’euros a la Franja i 310.000 € més a Lleida
Montsó ven 156 sèries d’un cinquè premi i Vielha, només un dècim del tercer
L’administració La Alegría de Montsó va fer ahir honor al seu nom repartint un total de 9.369.000 € al vendre 156 sèries del número 94273, un cinquè premi del sorteig de Nadal. Per la seua part, la Bruixa d’Or de Sort va repartir 260.000 € d’un quart i cinquè premi; i a Fraga i Vielha van caure 60.000 i 50.000 €, respectivament.
Més de 9.700.000 milions d’euros. Aquesta és la xifra que va repartir a Lleida i la Franja el sorteig de Nadal celebrat ahir, encara que la major part de la sort es va concentrar a Montsó. L’administració La Alegría, ubicada al carrer San José de Calasanz del municipi oscenc, va vendre un total de 156 sèries d’un cinquè premi –és a dir, 1.560 dècims a 6.000 euros cada un–, amb un total de 9.360.000 euros. El número premiat va ser el 94273. “Sabem que han anat a parar a una empresa de maquinària agrícola de Castillón d’o Puent i al restaurant La Bruyxa de Les Paüls”, va explicar aquest diari una de les gestores de l’administració. D’altra banda, el tercer premi va escatxigar tímidament el Pirineu lleidatà. En concret, l’administració número 1 de Vielha va vendre un sol dècim del número 90693, la qual cosa suposa 50.000 euros de premi. “Estem esperant a veure si el comprador es dona a conèixer, obrirem tot el dia per veure si apareix”, van dir la lotera responsable. Una d’elles, Íria, va recordar que l’any passat “ja vam vendre el quart premi del sorteig nadalenc”.
Un any més, la prestigiosa Bruixa d’Or de Sort no va defraudar i va repartir una sèrie d’un quart premi i altra d’un cinquè (és a dir, una desena de dècims de cada un), deixant un total de 260.000 €. Els números premiats van ser el 25508 i el 23112, respectivament. Aquesta oficina de la capital del Sobirà té per norma no obrir al públic el dia 22 de desembre.
Finalment, l’administració número 1 de Fraga, Fraga 2000, es va estrenar en el sorteig de Nadal i va vendre una sèrie a través de finestreta d’un cinquè premi –deu dècims dotats amb 6.000 euros cada un–, amb un total de 60.000 euros. “Estem molt contents, ens ho han notificat molt ràpid aquest matí”, va afirmar entusiasmada l’Andrea, la seua propietària. El número premiat va ser el 60.649.