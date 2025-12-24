La protectora Lydia Argilés reparteix 25.000 euros de la Loteria de Nadal: “Si els compradors rebutgen el premi, els beneficis aniran per al refugi”
Els lleidatans poden arribar a recobrar entre 12 i 13 milions d’euros aproximadament, és a dir, al voltant d’un 20% de les vendes del sorteig
“Per a nosaltres és un respir!”, exclama Lydia Argilés, responsable de la protectora d’animals lleidatana que porta el seu nom, després que el número del qual va vendre participacions, el 27625, fos agraciat amb la menudalla i repartís 25.000 €.
“Fa anys que juguem a aquest mateix número”, explica i afegeix: “Si els seus compradors rebutgen cobrar el premi, els beneficis aniran per al refugi, que ens vindria molt bé, però això ja depèn de cadascú”.
Els lleidatans recuperen el 20% de la seva inversió
Les administracions de les comarques lleidatanes es van omplir ahir d’afortunats a la recerca de cobrar els seus premis, menudalles i acabaments per recuperar la inversió en el Sorteig Extraordinari de Nadal celebrat dilluns. Els lleidatans poden arribar a recobrar entre 12 i 13 milions d’euros aproximadament, és a dir, al voltant d’un 20% de les vendes del sorteig, segons el delegat a Lleida de Loteries i Apostes de l’Estat, Jesús Colell. “Com que no han caigut premis especialment grans, la recuperació serà menor que en altres anys”, assenyala. El 2023, per exemple, va ser de 19 milions.
A nivell estatal, l’organisme ja va pagar dilluns mateix un total de 70.248.260 euros en premis als guanyadors que els van reclamar. Del total, 2.070.700 euros corresponen als premis majors (aquells superiors a 2.000 euros que abonen les entitats financeres), i 68.177.560 euros corresponents a premis menors (d’import inferior a 2.000 euros, que s’abonen en els punts de venda).